В Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах

Вечером 28 февраля в социальных сетях состоялся прямой эфир с министром автомобильных дорог и транспорта Сергеем Евтушенко, где он ответил на волнующие белгородцев вопросы. Так, ему поступил вопрос о подорожании проезда, но министр заверил, что в этом году подорожание проезда не планируется.