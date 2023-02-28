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Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

В Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах

28 февраля 2023, 19:26
Фото: 1MI
По словам министра автомобильных дорог и транспорта, такая модель в системе области не работает.

Вечером 28 февраля в социальных сетях состоялся прямой эфир с министром автомобильных дорог и транспорта Сергеем Евтушенко, где он ответил на волнующие белгородцев вопросы. Так, ему поступил вопрос о подорожании проезда, но министр заверил, что в этом году подорожание проезда не планируется.

Также в 2023 году не будет работать беспересадочная система, которую ранее планировали ввести. Такая система предполагала бесплатную пересадку в течение 45 минут при оплате картой.

Результат анализа показал, что эта модель пока не работает в нашей системе, поэтому бесплатной пересадки не планируется.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта

Напомним, что с 1 марта по 30 июня в Белгородской области жители смогут платить за проезд на 7 рублей меньше. Для этого необходимо оплачивать проезд через Mir Pay или Samsung Pay.

Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
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#Александра Склярова#Бесплатная пересадка#Оплата за проезд#Транспорт#Общество#Белгородская область#Сергей евтушенко
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