В белгородском селе не планируют вводить режим ЧС

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В вечернем прямом эфире главе Белгородского района Владимиру Перцеву поступил вопрос от жительницы села Щетиновка. Белгородка спросила у чиновника, планируется ли в селе вводить режим чрезвычайной ситуации, ведь населённый пункт периодически подвергается обстрелу с украинской стороны.
Владимир Перцев отметил, что в настоящий момент такой необходимости нет, однако если ситуация изменится, жителей сразу же оповестят.
Решение о введении ЧС принимает районная комиссия. На сегодняшний день в объявлении ЧС в селе Щетиновка необходимости нет. Если вдруг что-то изменится, мы сразу вас оповестим.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что режим ЧС введён в 15 населённых пунктах Белгородской области. Жителей эвакуированных сёл и хуторов временно поселили в гостиницах на безопасном расстоянии от границы.