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Published Сегодня, 17:17

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В белгородском селе не планируют вводить режим ЧС

28 февраля 2023, 17:17
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Глава Белгородского района сообщил, что в введении ЧС в селе Щетиновка необходимости пока нет.
Сюжет
Режим ЧС

В вечернем прямом эфире главе Белгородского района Владимиру Перцеву поступил вопрос от жительницы села Щетиновка. Белгородка спросила у чиновника, планируется ли в селе вводить режим чрезвычайной ситуации, ведь населённый пункт периодически подвергается обстрелу с украинской стороны.

Владимир Перцев отметил, что в настоящий момент такой необходимости нет, однако если ситуация изменится, жителей сразу же оповестят.

Решение о введении ЧС принимает районная комиссия. На сегодняшний день в объявлении ЧС в селе Щетиновка необходимости нет. Если вдруг что-то изменится, мы сразу вас оповестим.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что режим ЧС введён в 15 населённых пунктах Белгородской области. Жителей эвакуированных сёл и хуторов временно поселили в гостиницах на безопасном расстоянии от границы.

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#Александра Склярова#Режим ЧС#Обстрел ВСУ#Введение режима ЧС#Спецоперация#Белгородский район#Владимир перцев
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