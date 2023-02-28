В белгородском селе не планируют вводить режим ЧС

В вечернем прямом эфире главе Белгородского района Владимиру Перцеву поступил вопрос от жительницы села Щетиновка. Белгородка спросила у чиновника, планируется ли в селе вводить режим чрезвычайной ситуации, ведь населённый пункт периодически подвергается обстрелу с украинской стороны.