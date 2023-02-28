В белгородском МЧС сообщили о пожаре на территории АЗС «Белнефть»

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Чернянке ранним утром 28 февраля произошёл пожар на территории АЗС «Белнефть». Возгорание было в диспетчерской.
Сообщение о происшествии спасателям поступило в 5:13. В 5:23 пожарные локализовали возгорание, а к 5:30 полностью потушили огонь. К ликвидации возгорания привлекли девять человек и три единицы техники.
Ещё один пожар за минувшие сутки тушили в Дмитриевке Яковлевского горокруга. Там загорелся жилой дом.
Напомним, в ночь на 28 февраля в Шагаровке Белгородского района начался пожар в торговом центре «Леон». Сообщалось, что загорелась кровля. Никто не пострадал.