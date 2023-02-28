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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В белгородском МЧС сообщили о пожаре на территории АЗС «Белнефть»

28 февраля 2023, 11:53
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Пожар произошёл в диспетчерской ранним утром 28 февраля. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Пожар

В Чернянке ранним утром 28 февраля произошёл пожар на территории АЗС «Белнефть». Возгорание было в диспетчерской.

Сообщение о происшествии спасателям поступило в 5:13. В 5:23 пожарные локализовали возгорание, а к 5:30 полностью потушили огонь. К ликвидации возгорания привлекли девять человек и три единицы техники.

Ещё один пожар за минувшие сутки тушили в Дмитриевке Яковлевского горокруга. Там загорелся жилой дом. 

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Напомним, в ночь на 28 февраля в Шагаровке Белгородского района начался пожар в торговом центре «Леон». Сообщалось, что загорелась кровля. Никто не пострадал.

Торговый центр загорелся ночью в Белгородском районе
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянка#Яковлевский горокруг#Пожар#Происшествия#МЧС#Возгорание#Диспетчерская#АЗС#Белнефть
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