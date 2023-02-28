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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Белгороде закупят оборудование для оповещения о ЧС за 4 млн рублей

28 февраля 2023, 07:53
Фото: администрация Белгорода
Всего установят семь систем стоимостью почти 4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В документе говорится, что звуковые системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях установят на зданиях школ № 37, 33 и 21, Центра народного творчества, мэрии Белгорода и на многоквартирных домах — на улицах 5-го Августа, 2 и Победы, 47.

Кроме самого оборудования в заказ входят монтаж, настройка, подключение к сети передачи данных, интеграция нового оборудования в уже работающую систему, а также испытательные работы.

Поставить всё необходимое оборудование должны до конца текущего года.

Отметим, что для предупреждения населения Белгородской области в случае опасности также есть мобильное приложение МЧС. Из него можно получить оперативную информацию об обстрелах.

Белгородцам напомнили о возможности получать оповещения об обстреле через приложение
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#Ольга Аксёнова#Системы оповещения#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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