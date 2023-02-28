В Белгороде закупят оборудование для оповещения о ЧС за 4 млн рублей

В документе говорится, что звуковые системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях установят на зданиях школ № 37, 33 и 21, Центра народного творчества, мэрии Белгорода и на многоквартирных домах — на улицах 5-го Августа, 2 и Победы, 47.