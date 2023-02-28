В Белгороде закупят оборудование для оповещения о ЧС за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В документе говорится, что звуковые системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях установят на зданиях школ № 37, 33 и 21, Центра народного творчества, мэрии Белгорода и на многоквартирных домах — на улицах 5-го Августа, 2 и Победы, 47.
Кроме самого оборудования в заказ входят монтаж, настройка, подключение к сети передачи данных, интеграция нового оборудования в уже работающую систему, а также испытательные работы.
Поставить всё необходимое оборудование должны до конца текущего года.
Отметим, что для предупреждения населения Белгородской области в случае опасности также есть мобильное приложение МЧС. Из него можно получить оперативную информацию об обстрелах.