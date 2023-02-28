В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»

В фитнес-клубе в итоге женщине отказались отдавать видеозаписи и уведомили её, что передадут их только по запросу полиции. Мать ребёнка беспокоится, что эти записи могут просто исчезнуть. Интересно, что директор, как утверждает женщина, заявил ей, что жалеет о том, что показал ей записи с камер.