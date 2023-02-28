В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Жительница Белгорода рассказала, что в одном из городских фитнес-центров тренер предлагал её четырёхлетней дочери «плохие игры». Он уже уволился по собственному желанию, однако женщина хочет, чтобы его наказали. Тем временем директор клуба попросил горожанку не подавать заявление в полицию.
17 февраля мать привела дочку на занятие по плаванию. Девочка оказалась наедине с инструктором, поскольку приехала на групповое занятие раньше остальных детей. Тренер предложил белгородке подождать в раздевалке и пообещал проследить за её дочерью.
Со слов женщины, о случившемся девочка рассказала ей сама. Малышка сообщила, что инструктор пытался играть с ней в «плохие игры». Аналогичную историю дошкольница рассказала и следователю. Случившееся записали и камеры видеонаблюдения, установленные в помещении.
20 февраля мать и директор клуба посмотрели записи с камер, и слова ребёнка подтвердились, утверждает собеседница издания. При этом женщина говорит, что директор пытался отговорить её писать заявление.
По словам белгородки, он предложил ей «замять историю» и пообещал, что инструктора уволят по статье. Некоторое время женщина подождала, но всё-таки решила обратиться в правоохранительные органы. Она объяснила, что растерялась, поскольку с подобными ситуациями никогда не сталкивалась.
В фитнес-клубе в итоге женщине отказались отдавать видеозаписи и уведомили её, что передадут их только по запросу полиции. Мать ребёнка беспокоится, что эти записи могут просто исчезнуть. Интересно, что директор, как утверждает женщина, заявил ей, что жалеет о том, что показал ей записи с камер.
Так или иначе следствие уже занимается вопросом. В СУ СК по региону журналистам подтвердили, что женщина обращалась с заявлением, а следователи уже проводят проверку. Что касается самого фитнес-центра, то там ситуацию никак не комментируют, но подтверждают, что тренера уволили.