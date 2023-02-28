Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Белгороде на улице Костюкова благоустроят сквер за 48 млн рублей

28 февраля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Там появятся скамейки, дорожки из тротуарной плитки и освещение. Завершить работы должны до 1 сентября. Подрядчика определят с помощью электронного аукциона.

Согласно документам госзакупки, благоустраивать будут сквер «Студенческий», который находится в районе дома №69 по улице Костюкова в Белгороде. Максимально власти готовы выделить на эти цели 48,2 млн рублей.

После обновления там появятся скамейки, урны, уличное освещение и спортивная площадка. Подрядчик обустроит дорожки из тротуарной плитки, асфальтированные проезды, подпорные стенки и проведёт озеленение.

Фото: Из документов госзакупки

К работам планируют приступить 1 апреля. Завершить благоустройство сквера должны до 1 сентября.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 2 марта.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВО. Место для него ищут в администрации. Также власти подбирают варианты эскизных проектов.

Сквер в честь бойцов ПВО в Белгороде, изменения на дорогах и «побег»: итоги дня
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВОБелгородцы стали чаще совершать преступления на улицах, в парках и скверахБелгородский водитель погиб в СВО. В его честь назовут сквер
#Сквер#Спортивная площадка#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе
Сегодня, 11:11
Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом
Сегодня, 11:32
Белгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
Сегодня, 11:04
Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
Сегодня, 08:44
Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе
Сегодня, 10:00
На свинокомплексе «Сибагро» в Белгороде родились первые поросята
Сегодня, 13:05