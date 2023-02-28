В Белгороде на улице Костюкова благоустроят сквер за 48 млн рублей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Согласно документам госзакупки, благоустраивать будут сквер «Студенческий», который находится в районе дома №69 по улице Костюкова в Белгороде. Максимально власти готовы выделить на эти цели 48,2 млн рублей.
После обновления там появятся скамейки, урны, уличное освещение и спортивная площадка. Подрядчик обустроит дорожки из тротуарной плитки, асфальтированные проезды, подпорные стенки и проведёт озеленение.
К работам планируют приступить 1 апреля. Завершить благоустройство сквера должны до 1 сентября.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 2 марта.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВО. Место для него ищут в администрации. Также власти подбирают варианты эскизных проектов.