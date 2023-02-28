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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Участок около «Ротонды» под Белгородом озеленят

28 февраля 2023, 11:45
Фото: 1MI
Максимально на работы готовы потратить 3,8 млн рублей. Озеленить прилегающую территорию «Ротонды» должны до 15 апреля.

Согласно документам госзакупки, администрация Белгородского района ищет подрядчика, который озеленит прилегающую территорию сооружения «Ротонда» в посёлке Северный Белгородского района. Максимально на работы готовы потратить 3,8 млн рублей.

Подробностей о том, как будет выглядеть участок после озеленения, в документах нет. Известно, что завершить работы должны до 15 апреля.

Исполнителя определят с помощью электронного аукциона. Подать заявки на участие можно до 3 марта.

Напомним, кольцо на Северном планируют заменить на перекрёсток со светофорами. В утренний час пик от посёлка до кольца возле Ротонды проезжает, согласно исследованиям, в среднем 6943 машины, из-за этого образуются пробки.

Кроме того, между «Промпарком» и «Ротондой» предлагалось сделать расширение до трёх полос и отрегулировать светофоры в синхронный режим работы.

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#Кристина Семенчук#Ротонда#Озеленение#Перекрёсток#Кольцо#Северный#Город#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородский район
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