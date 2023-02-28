Участок около «Ротонды» под Белгородом озеленят

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Согласно документам госзакупки, администрация Белгородского района ищет подрядчика, который озеленит прилегающую территорию сооружения «Ротонда» в посёлке Северный Белгородского района. Максимально на работы готовы потратить 3,8 млн рублей.
Подробностей о том, как будет выглядеть участок после озеленения, в документах нет. Известно, что завершить работы должны до 15 апреля.
Исполнителя определят с помощью электронного аукциона. Подать заявки на участие можно до 3 марта.
Напомним, кольцо на Северном планируют заменить на перекрёсток со светофорами. В утренний час пик от посёлка до кольца возле Ротонды проезжает, согласно исследованиям, в среднем 6943 машины, из-за этого образуются пробки.
Кроме того, между «Промпарком» и «Ротондой» предлагалось сделать расширение до трёх полос и отрегулировать светофоры в синхронный режим работы.