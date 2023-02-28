Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
28 февраля под обстрел ВСУ попала Устинка в Белгородском районе. Пострадали три дома: в них выбиты окна, посечены фасады и ограждения.
Повреждения получили линия электропередачи и газопровод. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Пострадавших, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нет.
Устинка попадает под обстрел уже не в первый раз. Местным жителям ранее предлагали покинуть дома из-за небезопасной обстановки. Так, во время одного из обстрелов в ноябре погиб 80-летний мужчина.
В конце января сообщалось, что при обстрелах Устинки повреждения получили 19 домов.
За вторник, 28 февраля, это третий населённый пункт, который попал под обстрел. Ранее СМС-оповещения получили жители Красного и Новой Таволжанки.