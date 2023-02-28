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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом

28 февраля 2023, 11:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото

Гладков сообщил подробности обстрела Устинки в Белгородском районе

Осколками снарядов выбило окна и посекло фасады в трёх частных домах. Повреждения получили ЛЭП и газопровод. Пострадавших нет, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

28 февраля под обстрел ВСУ попала Устинка в Белгородском районе. Пострадали три дома: в них выбиты окна, посечены фасады и ограждения. 

Повреждения получили линия электропередачи и газопровод. На месте работают оперативные и аварийные службы. 

Пострадавших, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нет. 

Устинка попадает под обстрел уже не в первый раз. Местным жителям ранее предлагали покинуть дома из-за небезопасной обстановки. Так, во время одного из обстрелов в ноябре погиб 80-летний мужчина

В конце января сообщалось, что при обстрелах Устинки повреждения получили 19 домов

За вторник, 28 февраля, это третий населённый пункт, который попал под обстрел. Ранее СМС-оповещения получили жители Красного и Новой Таволжанки. 

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