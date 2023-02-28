Торговый центр загорелся ночью в Белгородском районе

Утверждалось, что кровля загорелась у торгового центра «Леон» на улице Просторной, 51а. Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание действительно было: его последствия устранили в тот же вечер. Произошёл пожар примерно в полночь: по этой причине в сводку он попадёт завтра. Пострадавших нет.