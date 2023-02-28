Торговый центр загорелся ночью в Белгородском районе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Утверждалось, что кровля загорелась у торгового центра «Леон» на улице Просторной, 51а. Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание действительно было: его последствия устранили в тот же вечер. Произошёл пожар примерно в полночь: по этой причине в сводку он попадёт завтра. Пострадавших нет.
Кроме того, в некоторых новостных каналах стала распространяться информация о якобы попадании в торговый центр беспилотника. На данный момент эта информация не подтвердилась: как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, причины пожара ещё устанавливаются.
Тем не менее, ночь в области действительно выдалась беспокойной: ближе к полуночи в Белгороде упали три дрона со взрывчаткой иностранного производства. Обломки БПЛА белгородцы обнаружили на трёх улицах. Один из летательных аппаратов попал в квартиру в МКД: всех жильцов дома эвакуировали, часть уехала к знакомым.