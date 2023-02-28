Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Торговый центр загорелся ночью в Белгородском районе

28 февраля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Тушение пожара, архивное фото
По сообщениям местных Telegram-каналов, ночью в селе Шагаровка загорелся торговый центр. В пресс-службе ГУ МЧС по региону «Бел.Ру» подтвердили эту информацию.
Сюжет
Пожар

Утверждалось, что кровля загорелась у торгового центра «Леон» на улице Просторной, 51а. Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание действительно было: его последствия устранили в тот же вечер. Произошёл пожар примерно в полночь: по этой причине в сводку он попадёт завтра. Пострадавших нет.

Кроме того, в некоторых новостных каналах стала распространяться информация о якобы попадании в торговый центр беспилотника. На данный момент эта информация не подтвердилась: как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, причины пожара ещё устанавливаются.

Тем не менее, ночь в области действительно выдалась беспокойной: ближе к полуночи в Белгороде упали три дрона со взрывчаткой иностранного производства. Обломки БПЛА белгородцы обнаружили на трёх улицах. Один из летательных аппаратов попал в квартиру в МКД: всех жильцов дома эвакуировали, часть уехала к знакомым. 

Падение трёх беспилотников в Белгороде: что известно о происшествии
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник влетел в квартиру в БелгородеТри беспилотника упали на улицах БелгородаВ Белгороде упал объект, похожий на беспилотник
#Артем Черненко#Пожар#Торговый центр#Происшествия#Эксклюзив#Белгородский район#Шагаровка
Подпишитесь
Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе
Сегодня, 11:11
Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом
Сегодня, 11:32
Белгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
Сегодня, 11:04
Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
Сегодня, 08:44
Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе
Сегодня, 10:00
Падение трёх беспилотников в Белгороде: что известно о происшествии
Сегодня, 07:02