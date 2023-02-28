Стойленцы открыли новый спортивный сезон

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В течение года семь сборных — «Рудник», «Автомобилист», «Локомотив», «Фабриканты», «Ремонтник», «Энергия» и «Управленцы» — поборются за победу в 12 видах спорта. Также среди стойленцев определят лучших спортсменов в личных зачетах.
Спортивный сезон традиционно открыли соревнованиями по зимнему двоеборью. Следующим видом спорта стали состязания по шашкам и шахматам. Команды в этих видах спорта представляли двое мужчин и одна женщина.
«Много лет нам удается сохранять традицию проведения таких спортивных мероприятий не только среди работников комбината, но и среди семей стойленцев, бывших сотрудников. Спорт полезен и для поддержания здорового образа жизни, и для укрепления корпоративного духа в компании, и как способ эмоциональной разгрузки. Ежегодно в спортивно-массовых мероприятиях участвуют более 500 спортсменов», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Следующими видами спортивной программы станут перетягивание каната и плавание, которые пройдут в марте. Кроме того, в течение года сильнейших среди работников СГОКа выберут в настольном теннисе, волейболе и стритболе, бадминтоне и легкоатлетическом многоборье, мини-футболе и армрестлинге. Победителей и призеров в каждом виде состязаний отметят дипломами, а также вручат сертификаты в магазин товаров для спорта.
Кроме обязательных видов спорта стойленцы поучаствуют в турнирах по боулингу, пейнтболу и керлингу, соревнования по которому на комбинате проводится впервые.