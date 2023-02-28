Стойленцы открыли новый спортивный сезон

Следующими видами спортивной программы станут перетягивание каната и плавание, которые пройдут в марте. Кроме того, в течение года сильнейших среди работников СГОКа выберут в настольном теннисе, волейболе и стритболе, бадминтоне и легкоатлетическом многоборье, мини-футболе и армрестлинге. Победителей и призеров в каждом виде состязаний отметят дипломами, а также вручат сертификаты в магазин товаров для спорта.