Старооскольские ж\д пути, где поезд столкнулся с машиной, оборудованы сигнализацией

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила подробности аварии. Сегодня, 28 февраля, в 17:45 в селе Анпиловка Старооскольского городского округа произошло ДТП. 49-летний водитель Volkswagen Polo выехал на железнодорожные пути, из-за чего произошло столкновение с тепловозом, который двигался без состава. Белгородец получил травмы, его госпитализировали.