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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Старооскольские ж\д пути, где поезд столкнулся с машиной, оборудованы сигнализацией

28 февраля 2023, 18:10
Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства и причины аварии тепловоза с легковым автомобилем.
Сюжет
Авария

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила подробности аварии. Сегодня, 28 февраля, в 17:45 в селе Анпиловка Старооскольского городского округа произошло ДТП. 49-летний водитель Volkswagen Polo выехал на железнодорожные пути, из-за чего произошло столкновение с тепловозом, который двигался без состава. Белгородец получил травмы, его госпитализировали.

Также выяснилось, что ж\д переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией. В момент аварии сигнализация находилась в рабочем состоянии.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять подробности произошедшей аварии.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
В Белгородской области поезд въехал в автомобиль, находящийся на ж/д путях
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#Александра Склярова#Авария#Поезд#Ж/д#Происшествия#Старооскольский городской округ
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