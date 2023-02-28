Старооскольские ж\д пути, где поезд столкнулся с машиной, оборудованы сигнализацией

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила подробности аварии. Сегодня, 28 февраля, в 17:45 в селе Анпиловка Старооскольского городского округа произошло ДТП. 49-летний водитель Volkswagen Polo выехал на железнодорожные пути, из-за чего произошло столкновение с тепловозом, который двигался без состава. Белгородец получил травмы, его госпитализировали.
Также выяснилось, что ж\д переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией. В момент аварии сигнализация находилась в рабочем состоянии.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять подробности произошедшей аварии.