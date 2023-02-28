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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Стало известно, на каких белгородских улицах в марте проведут ямочный ремонт

28 февраля 2023, 16:29
Фото: 1MI
Всего в список попали 22 участка дорог, где требуется провести ямочный ремонт. Оставшиеся участки дорог, которые также подлежат ямочному ремонту, мэр пока не огласил.
Сюжет
Дороги

Мэр города Валентин Демидов рассказал на своей странице в соцсетях, на каких улицах в марте проведут ямочный ремонт. Всего на 22 улицах требуется провести ремонтные работы на 60 участках.

В первый месяц весны ямы планируется залатать на следующих улицах: Белгородской сирени, Курбатова, Мичурина, «малая» Б.Хмельницкого, Губкина, Комсомольская, Железнодорожная, Лермонтова, Раздобаркина, Везельская, Гостенская, Михайловское шоссе, Газовиков, Шумилова, Макаренко, Пятницкая, Беловская, Коммунальная, Сторожевая, Новая, Привольная, развязка Ротонда, объездная.

Ремонтными работами на этих 22 улицах будут заниматься две крупные подрядные организации, которые за месяц должны залить асфальтобетоном около 4 000 квадратных метров. Оставшиеся участки дорог отремонтируют специалисты Белгорблагоустройства.

Хочу отметить, что больших проблем с аварийной ямочностью сейчас в городе нет. Это результат масштабных прошлогодних работ по капитальному ремонту улиц.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Белгородцам предложили сообщать о ямах на дорогах в чат
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#Александра Склярова#Ямочный ремонт#Дороги#Город#Белгород#Валентин Демидов
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