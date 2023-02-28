Сложности с кредитами и отток клиентов: проблемы белгородского бизнеса на фоне СВО

Предприниматели теряют своё имущество из-за обстрелов, не могут попасть на свои объекты — зона в 20 км от границы закрыта. Такие проблемы возникают и у курских бизнесменов. Подобные случаи отказываются признавать страховыми. Предприниматели готовы даже платить повышенные ставки за страхование, но компании отказываются страховать риски. Эту ситуацию Епанчинцев называет парадоксальной.