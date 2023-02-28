Сложности с кредитами и отток клиентов: проблемы белгородского бизнеса на фоне СВО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев рассказал о проблемах белгородских предпринимателей. Обращения, которые были и ранее, остались, однако есть и те, что связаны со спецоперацией.
Обычно бизнесмены обращаются с проблемами, связанными с высокой кадастровой стоимостью, налогами на недвижимость. Однако есть и другая часть обращений, и касается она СВО.
Предприниматели теряют своё имущество из-за обстрелов, не могут попасть на свои объекты — зона в 20 км от границы закрыта. Такие проблемы возникают и у курских бизнесменов. Подобные случаи отказываются признавать страховыми. Предприниматели готовы даже платить повышенные ставки за страхование, но компании отказываются страховать риски. Эту ситуацию Епанчинцев называет парадоксальной.
Бизнесмены также не могут получить кредиты. Их имущество фактически не ценится из-за расположения около границы. На помощь пока готов прийти только Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию.
Некоторые предприятия не могут возделывать землю в силу ограничений. Омбудсмен считает, что необходимо отменить налоги и арендную плату на землю в приграничье. У региона нет денег на компенсацию убытков. Последние уже перевалили за 1 млрд рублей.
Отдельно Епанчинцев выделил проблемы социальных предпринимателей в Белгороде. Некоторые белгородцы увезли своих детей, поэтому лингвистические центры или детские бассейны теряют клиентов, а компенсацию убытков они не получают.