Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:01

Published Сегодня, 20:01

Modified Сегодня, 20:03

Updated Сегодня, 20:03

Сергей Евтушенко рассказал, на каких станциях останавливаются скоростные поезда

28 февраля 2023, 20:01
Фото: 1MI
Сесть на скоростной автобус белгородцы смогут только в больших населённых пунктах.

В прямом эфире, который состоялся вечером 28 февраля, министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко объяснил порядок остановки скоростных поездов белгородке.

Женщина спросила, почему скоростной поезд не останавливается в посёлке Сажное в Яковлевском городском округе. По её словам, из-за этого она вынуждена ехать в Белгород или Прохоровку.

По правилам скоростные поезда останавливаются только в больших населённых пунктах. Сажное — это небольшая станция, а такие поезда не могут останавливаться на промежуточных остановках.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Отметим, что министр также сообщил о возможном увеличении количества рейсов электрички Белгород — Воронеж. Такую возможность министерство обсудит с РЖД.

В области планируют увеличить количество рейсов электрички Белгород — Воронеж
Узнать подробнее
Читайте также:
Старооскольские ж\д пути, где поезд столкнулся с машиной, оборудованы сигнализациейВ Белгородской области поезд въехал в автомобиль, находящийся на ж/д путяхВ Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах
#Александра Склярова#Скоростные поезда#Общество#Транспорт#Белгородская область#Сергей евтушенко
Подпишитесь
В Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах
Сегодня, 19:26
В Старооскольском округе 1 марта не состоится проверка оповещения
Сегодня, 18:45
Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы
Сегодня, 14:50
Надпись «Мы любим Белгород» отремонтируют до середины апреля
Сегодня, 20:56
В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»
Сегодня, 15:02
В белгородском селе не планируют вводить режим ЧС
Сегодня, 17:17