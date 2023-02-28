Сергей Евтушенко рассказал, на каких станциях останавливаются скоростные поезда

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
В прямом эфире, который состоялся вечером 28 февраля, министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко объяснил порядок остановки скоростных поездов белгородке.
Женщина спросила, почему скоростной поезд не останавливается в посёлке Сажное в Яковлевском городском округе. По её словам, из-за этого она вынуждена ехать в Белгород или Прохоровку.
По правилам скоростные поезда останавливаются только в больших населённых пунктах. Сажное — это небольшая станция, а такие поезда не могут останавливаться на промежуточных остановках.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Отметим, что министр также сообщил о возможном увеличении количества рейсов электрички Белгород — Воронеж. Такую возможность министерство обсудит с РЖД.