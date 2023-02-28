Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В редакцию «Бел.Ру» обратилась жительница одного из общежитий Белгорода Елена Порохова. По словам женщины, в прошлом году она должна была получить жильё как многодетная мать, но прямо перед ней очередь оборвалась и теперь формируется заново.
Вот очередь: я - десятая, сестра — 11-я. Девять человек получили. По идее, теперь наша очередь. Но нет — теперь очередь новая. А у меня две комнаты по 12 кв. метров: там живут я, мои пятеро детей, мама моя, сестра моя, её трое детей и её муж. Сказать, что условия стеснённые — ничего не сказать. Тем более в формате дистанта. Четверо из моих детей — школьники.
Елена Порохова
По словам Елены, изначально в программу был заложен 31 дом. Но в конце 2022 года программу, по словам женщины, сократили в четыре раза — до девяти домов. Якобы из-за этого, в том числе, очередь пришлось формировать заново.
Вот эта очередь. Нас поставили, упорядочили. Как упорядочили? Это отдельный вопрос. В начале года, 11 января, я была у них, 16-го числа я принесла все документы. 26-го я донесла оставшиеся документы. И я оказалась в очереди на следующий год, которая будет сформирована в июне. Те, кто окажутся передо мной, — одному богу известно, как они туда попали.
Елена Порохова
На вопрос белгородки «кто все эти люди в очереди?» ей ответили, что «Белгородская область большая — желающих много».
Но, как утверждает женщина, желающих хотя и много, но ещё большим в очереди жильё не так уж и нужно.
В 2023 году две женщины получат жильё. Но они в нём далеко не нуждаются. Я их знаю не первый год. Я пришла к начальнику жилищного фонда и сообщила это. Он попросил уточнить фамилии. Я ответила, что карму себе не порчу: как только дадут им ключи в 2023 году, я лично к вам приеду и покажу. С вас тогда — шоколадка. Он, бедный, аж со стула подскочил.
Елена Порохова
Женщина не спорит с тем, что эти люди также могут нуждаться в жилье, и она будет рада за них «по-своему», если они его в итоге получат. Но, по мнению Елены, делать всё нужно «по-честному»: ведь гарантии, что эти люди не окажутся в очереди выше неё, нет.
Есть жена батюшки, со своим жильём при церкви, при монастыре. Но опять же, не для этого её мама растила, чтобы жить где-то с батюшкой под Липецком. Развестись она не может, у неё трое детей, есть четвёртый, но с ним как-то непонятно. Сейчас она живёт в доме. Кроме того, в нашей очереди стоит мужчина, у которого дом у родителей 30 кв. метров. Им есть сейчас, где жить. Меня кормят обещаниями, но мне жильё сейчас нужно, пока дети маленькие. Потом, когда они вырастут, я отдам его. Мне комнаты в общежитии хватит с лихвой.
Елена Порохова
По словам Елены, эти моменты она не понимает. Не понимает она и того, что все её направляют в жилищный фонд, дальше которого она продвинуться не может.
Я записывалась на повторный приём к замгубернатора Владимиру Базарову, к мэру. И меня опять направляют в жилищный фонд!
Елена Порохова
Женщина утверждает, что рвётся на приём к мэру и Базарову, но те «вечно заняты» и якобы игнорируют личные сообщения Елены. Таким образом, после безуспешных попыток женщина решила не ходить по проторенной тропинке, поэтому собралась и поехала в приёмную президента. О результатах поездки и о том, что «Бел.Ру» сообщили в правительстве региона, читайте в следующем материале по этой теме.
Пока же у редакции есть только мнение прокуратуры. Как нам сообщили в ответ на официальный запрос, жалобы от жильцов общежития Елены на непредоставление жилья в ведомство не поступали. Зато поступали жалобы по срыву сроков строительства домов для многодетной семьи из села Долгое Валуйского горокруга.
Отметим, что в регионе действует программа бесплатного обеспечения индивидуальными домами нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей. Она стартовала в 2022 году. Сроки сдачи домов переносились несколько раз.
Губернатору Вячеславу Гладкову уже поступали жалобы на затянувшуюся сдачу жилья для многодетных семей. Глава региона заверил, что семьи ключи получат, а затянувшиеся сроки связаны с желанием сделать дома более качественными.