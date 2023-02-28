Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе

Женщина не спорит с тем, что эти люди также могут нуждаться в жилье, и она будет рада за них «по-своему», если они его в итоге получат. Но, по мнению Елены, делать всё нужно «по-честному»: ведь гарантии, что эти люди не окажутся в очереди выше неё, нет.