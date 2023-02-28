Под обстрел ВСУ попал новый населённый пункт в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Село Новопетровка Валуйского горокруга попало под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку с просьбой спуститься в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Устинка в Белгородском районе пострадали три дома. Осколками снарядов выбило окна и посекло фасады. Повреждения также получили ЛЭП и газопровод. При этом никто не пострадал.
28 февраля под огонь ВСУ попал и Шебекинский горокруг. Со стороны Украины вновь обстреляли Новую Таволжанку и посёлок Красное.