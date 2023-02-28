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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Под обстрел ВСУ попал новый населённый пункт в Белгородской области

28 февраля 2023, 12:49
Фото: Bel.ru
Под огнём оказалось село Новопетровка Валуйского горокруга. Жители получили рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Село Новопетровка Валуйского горокруга попало под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку с просьбой спуститься в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.

Фото: РСЧС

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Устинка в Белгородском районе пострадали три дома. Осколками снарядов выбило окна и посекло фасады. Повреждения также получили ЛЭП и газопровод. При этом никто не пострадал.

28 февраля под огонь ВСУ попал и Шебекинский горокруг. Со стороны Украины вновь обстреляли Новую Таволжанку и посёлок Красное.

Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Новопетровка
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