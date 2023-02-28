Падение трёх беспилотников в Белгороде: что известно о происшествии

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В ночь на 28 февраля в Белгороде упали три беспилотника, начинённые британской взрывчаткой. Обломки БПЛА белгородцы обнаружили на улицах Садовой, Попова, Шумилова.
Сообщения о падении дронов в Сети появились после 23:00. На улице Садовой белгородка сняла на видео обломки беспилотника. Как уточнили в Telegram-канале «Белгород № 1», до этого читатели сообщали, что неизвестный объект летал низко над спальными районами.
Вскоре поступила информация об обнаружении таких же обломков в микрорайоне Новый-2 на улице Шумилова. На место происшествия вскоре прибыли правоохранительные органы. В центре города третий БПЛА попал в окно квартиры.
Корреспонденты «Известий» побеседовали с белгородцами, ставшими свидетелями ситуации. Со слов очевидцев, сильного шума не было. Они только услышали, как что-то пролетело. После падения дронов на дороге рассыпалось множество «шариков».
Ситуацию ночью прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, однако есть разрушения: выбило окна, незначительные повреждения получили несколько автомобилей. На месте работали оперативные службы. Также глава региона поручил мэру Валентину Демидову выехать на места падения БПЛА.
Как рассказал градоначальник, людей попросили выйти из своих квартир. На месте происшествия организовали штаб. Жителей дома, в котором беспилотник практически попал в квартиру, отвезли в гостиницу на то время, пока специалисты обследовали место падения. Часть жителей уехали к своим знакомым.
Интересно, что дроны-камикадзе начинили британской взрывчаткой 2017 года выпуска. В «Военном обозрении» уточнили, что блоки имеют маркировку PE8 L23A1.
По данным Telegram-канала «Тимофей Ви | The V», срок годности взрывчатки просрочен на один год, однако это не делает дроны менее опасными. Взрывчатка сохранится ещё пару лет до первых признаков химической деградации.