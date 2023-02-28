Падение трёх беспилотников в Белгороде: что известно о происшествии

Сообщения о падении дронов в Сети появились после 23:00. На улице Садовой белгородка сняла на видео обломки беспилотника. Как уточнили в Telegram-канале «Белгород № 1», до этого читатели сообщали, что неизвестный объект летал низко над спальными районами.