Обстрелы, фейковые тревоги в Белгороде и скидки на проезд: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
28 февраля регион вновь неоднократно атаковали со стороны Украины. Под обстрел попало село Устинка в Белгородском районе. Повреждения получили три домовладения. Осколками снарядов выбило стёкла и посекло заборы. Также повреждения получили ЛЭП и газопровод. Среди жителей пострадавших нет.
Под огонь попало село Новопетровка Валуйского горокруга. Людей попросили спуститься в укрытия. Также во вторник атаковали посёлок Красное и Новую Таволжанку в Шебекинском округе.
28 февраля жители Белгорода вновь услышали по радио о воздушной тревоге. Оказалось, что радиостанции взломали. Об этом сообщил белгородский оперштаб. В других городах также сообщалось об «угрозе ракетного удара». Всё это оказалось фейком.
Предполагается, что провокацию совершили со стороны сопредельного государства. Интересно, что в этот раз взломали не только радиостанции, но и телевидение. Трансляция прервалась в областном центре и в других городах.
Белгородцы могут получить скидку в семь рублей на проезд в общественном транспорте, если будут оплачивать картой «Мир» через смартфон. Действовать это предложение будет с 1 марта по 30 июня текущего года.
Скидка актуальна во всём муниципальном транспорте региона. Она не положена только в тех случаях, если пассажир едет в пригородной зоне и платит за проезд меньше 14 рублей.