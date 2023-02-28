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Updated Сегодня, 15:30

Обстрелы, фейковые тревоги в Белгороде и скидки на проезд: итоги дня

28 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
ВСУ вновь обстреляли несколько населённых пунктов региона, белгородцев опять напугала фейковая воздушная тревога, а в общественном транспорте пассажирам сделают скидку при оплате картой «Мир» через телефон.

Обстрелы ВСУ

28 февраля регион вновь неоднократно атаковали со стороны Украины. Под обстрел попало село Устинка в Белгородском районе. Повреждения получили три домовладения. Осколками снарядов выбило стёкла и посекло заборы. Также повреждения получили ЛЭП и газопровод. Среди жителей пострадавших нет.

Под огонь попало село Новопетровка Валуйского горокруга. Людей попросили спуститься в укрытия. Также во вторник атаковали посёлок Красное и Новую Таволжанку в Шебекинском округе.

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Фейковые тревоги

28 февраля жители Белгорода вновь услышали по радио о воздушной тревоге. Оказалось, что радиостанции взломали. Об этом сообщил белгородский оперштаб. В других городах также сообщалось об «угрозе ракетного удара». Всё это оказалось фейком.

Предполагается, что провокацию совершили со стороны сопредельного государства. Интересно, что в этот раз взломали не только радиостанции, но и телевидение. Трансляция прервалась в областном центре и в других городах.

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Скидка на проезд

Белгородцы могут получить скидку в семь рублей на проезд в общественном транспорте, если будут оплачивать картой «Мир» через смартфон. Действовать это предложение будет с 1 марта по 30 июня текущего года.

Скидка актуальна во всём муниципальном транспорте региона. Она не положена только в тех случаях, если пассажир едет в пригородной зоне и платит за проезд меньше 14 рублей.

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