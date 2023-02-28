Не «кринж», а «кукож», не «смайл», а «фигля»: чем белгородцам заменить англицизмы

В связи с этим журналисты совместно с командой исторического парка «Белгородская черта» решили создать собственный небольшой словарь. В нём иностранные слова заменили лексикой XVII века. В карточках указали, как можно заменить уже привычные «смайлы», «копирайтер», «дедлайн» и другие заимствования на русские простонародные.