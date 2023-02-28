Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Не «кринж», а «кукож», не «смайл», а «фигля»: чем белгородцам заменить англицизмы

28 февраля 2023, 14:24
Фото: 1MI

Белгородские историки создали мини-словарь с заменой иностранных слов

В создании словаря с лексикой XVII века участвовала команда исторического парка «Белгородская черта». Его в своём Telegram-канале опубликовало «Белгород медиа».

В феврале Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. В нём есть пункт о нормативных словарях. Там зафиксировали нормы современного литературного русского языка.

В связи с этим журналисты совместно с командой исторического парка «Белгородская черта» решили создать собственный небольшой словарь. В нём иностранные слова заменили лексикой XVII века. В карточках указали, как можно заменить уже привычные «смайлы», «копирайтер», «дедлайн» и другие заимствования на русские простонародные.

Фото: Telegram-канал «Белгород медиа»

Напомним, ранее белгородцы были недовольны использованием иностранных слов в автобусах. Местная жительница пожаловалась на название системы check in/check out в общественном транспорте. 

Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы недовольны надписями на английском языке в автобусахЕвгений Савченко призвал бороться с засильем англоязычной музыки в РФ
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Общество#Словарь#Язык#Заимствования#Англицизмы
Подпишитесь
Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе
Сегодня, 11:11
Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом
Сегодня, 11:32
Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы
Сегодня, 14:50
Как в Белгороде готовятся к весенним паводкам
Сегодня, 14:30
В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»
Сегодня, 15:02
На свинокомплексе «Сибагро» в Белгороде родились первые поросята
Сегодня, 13:05