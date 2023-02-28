Надпись «Мы любим Белгород» отремонтируют до середины апреля

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
В прямом эфире, который состоялся вечером 28 февраля, министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко рассказал, что надпись «Мы любим Белгород» вскоре восстановят. Недостающие детали конструкции для восстановления надписи на кольце уже заказали.
Кроме того, министр назвал причину, по которой ремонт надписи так затянулся.
До середины апреля ремонт сделаем. Буквы уже заказали. Изначально надпись была сделана нестандартно, поэтому было достаточно тяжело найти подходящее оборудование для восстановления конструкции.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта
Напомним, что 29 января 2023 года водитель въехал в надпись «Мы любим Белгород» и протаранил её насквозь. Из-за случившегося ДТП надпись немного изменилась — теперь гостей Белгородской области встречает конструкция «Мы любим Белгод».