Надпись «Мы любим Белгород» отремонтируют до середины апреля

В прямом эфире, который состоялся вечером 28 февраля, министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко рассказал, что надпись «Мы любим Белгород» вскоре восстановят. Недостающие детали конструкции для восстановления надписи на кольце уже заказали.