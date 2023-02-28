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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

На ремонт проезда около УСК Хоркиной в Белгороде потратят ещё 9,4 млн рублей

28 февраля 2023, 13:33
Фото: 1MI
Появилась закупка, согласно которой на участке проведут дополнительные работы. Заявки можно подавать до 9 марта.

На ремонт проезда около УСК Светланы Хоркиной в Белгороде потратят ещё 9,4 млн рублей. Планируется проведение дополнительных работ. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Заявки принимаются до 9 марта 2023 года.

От подрядчика требуется провести подготовительные работы, отремонтировать дорожное покрытие, установить дорожные знаки и водоотводные лотки, устроить тротуары, а также систему наружного освещения.

Работы необходимо завершить до 31 мая. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

Напомним, на ремонт проезда ранее выделили 30 млн рублей. Начало работ тогда запланировали на 3 октября 2022 года. Подрядчика обязали завершить их 31 октября того же года.

Фото: из документации закупки
Около спорткомплекса Хоркиной в Белгороде отремонтируют проезд за 30 млн рублей
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