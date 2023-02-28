На ремонт проезда около УСК Хоркиной в Белгороде потратят ещё 9,4 млн рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
На ремонт проезда около УСК Светланы Хоркиной в Белгороде потратят ещё 9,4 млн рублей. Планируется проведение дополнительных работ. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Заявки принимаются до 9 марта 2023 года.
От подрядчика требуется провести подготовительные работы, отремонтировать дорожное покрытие, установить дорожные знаки и водоотводные лотки, устроить тротуары, а также систему наружного освещения.
Работы необходимо завершить до 31 мая. Финансирование осуществляется из городского бюджета.
Напомним, на ремонт проезда ранее выделили 30 млн рублей. Начало работ тогда запланировали на 3 октября 2022 года. Подрядчика обязали завершить их 31 октября того же года.