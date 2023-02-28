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На развитие школьного туризма Белгородской области выделили более 63 млн рублей

28 февраля 2023, 14:34
Фото: 1MI
Белгородская область стала одним из субъектов РФ, получивших значительное финансирование на развитие школьного туризма. Деньги выделили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сюжет
Туризм

Правительство России утвердило на 2023 год размер субсидий, направленных на развитие и улучшение туризма детей школьного возраста в регионах. Для Белгородской области сумма составила 63,3 млн рублей.

Руководитель комитета по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева отметила, что размер субсидии формируется исходя из объёма средств, которые заложили в региональном бюджете на школьный туризм.

Из федерального бюджета на мероприятия в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году выделили порядка 1 млрд рублей. Регионов-участников также стало больше.

За прошлый год по нацпроекту почти 4 тыс. белгородских школьников смогли бесплатно побывать в двухдневных поездках и посмотреть достопримечательности региона.

В текущем году в такие поездки планируют отправить более 12 тысяч белгородских детей. В бесплатные поездки включены трансфер, проживание, питание и билеты на достопримечательности и мастер-классы.

В бесплатные путешествия по Белгородской области отправят 12,6 тыс. школьников
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#Ольга Аксёнова#Нацпроект#Туризм#Школьники#Субсидия#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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