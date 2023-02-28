На развитие школьного туризма Белгородской области выделили более 63 млн рублей

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Правительство России утвердило на 2023 год размер субсидий, направленных на развитие и улучшение туризма детей школьного возраста в регионах. Для Белгородской области сумма составила 63,3 млн рублей.
Руководитель комитета по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева отметила, что размер субсидии формируется исходя из объёма средств, которые заложили в региональном бюджете на школьный туризм.
Из федерального бюджета на мероприятия в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году выделили порядка 1 млрд рублей. Регионов-участников также стало больше.
За прошлый год по нацпроекту почти 4 тыс. белгородских школьников смогли бесплатно побывать в двухдневных поездках и посмотреть достопримечательности региона.
В текущем году в такие поездки планируют отправить более 12 тысяч белгородских детей. В бесплатные поездки включены трансфер, проживание, питание и билеты на достопримечательности и мастер-классы.