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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Молодого белгородца оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от службы в армии

28 февраля 2023, 11:46
Фото: 1MI
20-летний житель Белгорода игнорировал повестки, несмотря на отсутствие отсрочки. Его обвинили в уклонении от воинской службы, сообщили в пресс-службе Свердловского райсуда.
Сюжет
Суд

Белгородец получил штраф в размере 100 тыс. рублей. Молодой человек игнорировал повестки, несмотря на то, что отсрочки у него не было. Обвинили парня в уклонении от воинской службы.

Жителю региона приходили повестки, но он никак на них не реагировал. При этом парень является военнообязанным и годным к призыву в армию. Оправдательных документов он не предоставил.

Суд признал молодого человека виновным. Также судья счёл отягчающим обстоятельством преступления то, что он совершил его во время военного конфликта.

Парень признал свою вину и получил штраф. Подсудимый обжаловал приговор, он не вступил в законную силу. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Суд#Общество#Армия России#Уклонист#Военкомат#Повестка
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