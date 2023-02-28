Молодого белгородца оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от службы в армии

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Белгородец получил штраф в размере 100 тыс. рублей. Молодой человек игнорировал повестки, несмотря на то, что отсрочки у него не было. Обвинили парня в уклонении от воинской службы.
Жителю региона приходили повестки, но он никак на них не реагировал. При этом парень является военнообязанным и годным к призыву в армию. Оправдательных документов он не предоставил.
Суд признал молодого человека виновным. Также судья счёл отягчающим обстоятельством преступления то, что он совершил его во время военного конфликта.
Парень признал свою вину и получил штраф. Подсудимый обжаловал приговор, он не вступил в законную силу.