Мокрый снег и ветер ожидают белгородцев в первый день весны

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
1 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём — осадки в виде мокрого снега. Ночью от -6 °С до -1 °С. Днём от -3 °С до +2 °С. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы достигнут 15 м/с.
В Белгороде ночью -4 °С и без осадков. Днём мокрый снег, потеплеет до +1 °С. В четверг, 2 марта, без осадков. Ночью ожидается -5 °С, днём до +2 °С. 3 марта в областном центре также без осадков. Ночью температура опустится до -2 °С, а в дневное время обещают до +2 °С.
В выходные в областном центре пройдёт мокрый снег. 4 марта ночью -2 °С, днём до +2 °С. 5 марта в тёмное время суток -1 °С и небольшой снег. Днём синоптики обещают 0 °С.