Мокрый снег и ветер ожидают белгородцев в первый день весны

В Белгороде ночью -4 °С и без осадков. Днём мокрый снег, потеплеет до +1 °С. В четверг, 2 марта, без осадков. Ночью ожидается -5 °С, днём до +2 °С. 3 марта в областном центре также без осадков. Ночью температура опустится до -2 °С, а в дневное время обещают до +2 °С.