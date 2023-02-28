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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Мокрый снег и ветер ожидают белгородцев в первый день весны

28 февраля 2023, 13:22
Фото: 1MI
В среду, 1 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём — мокрый снег. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

1 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём — осадки в виде мокрого снега. Ночью от -6 °С до -1 °С. Днём от -3 °С до +2 °С. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы достигнут 15 м/с.

В Белгороде ночью -4 °С и без осадков. Днём мокрый снег, потеплеет до +1 °С. В четверг, 2 марта, без осадков. Ночью ожидается -5 °С, днём до +2 °С. 3 марта в областном центре также без осадков. Ночью температура опустится до -2 °С, а в дневное время обещают до +2 °С.

В выходные в областном центре пройдёт мокрый снег. 4 марта ночью -2 °С, днём до +2 °С. 5 марта в тёмное время суток -1 °С и небольшой снег. Днём синоптики обещают 0 °С.

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