Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе

Напомним, что в конце прошлого года на отсутствие дорог и освещения жаловались жители ИЖС Пролески Старого Оскола: «Проехать невозможно, особенно после дождя. Наши дети вынуждены ходить по темноте из школы с фонариками». Участкам в Пролесках уже 11 лет. В 2021 году в ответ на жалобу жителей микрорайона в комментариях в соцсетях администрация Старого Оскола сообщила, что горокруг приобрёл 80 светильников для начала обустройства сетей наружного освещения. Работы по монтажу освещения были запланированы на второй квартал 2022 года.