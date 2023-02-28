Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе

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Недавно в редакцию «Бел.Ру» с жалобой обратилась собственница жилья в РИЗ Ладушки в Старом Осколе Нина Колмыкова. Участок в микрорайоне женщина с семьёй получила в 2013 году. К 2019 году рабочие в ИЖС протянули только газ, рассказывала женщина. В 2023 году в Ладушках люди живут без дорог, водоотведения и коммуникаций, отметила Нина в разговоре с журналистом.
Недавно мы пытались проехать к дому. Там размыло дорогу. Мы застряли с дочкой, пришлось вызывать эвакуатор.
Нина Колмыкова
Женщина несколько раз обращалась в местную администрацию, где ей сообщили, что строительство дорог возможно только после завершения прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. Строительство сетей было запланировано на 2022 год, позже эти работы перенесли.
Чтобы разобраться в ситуации, «Бел.Ру» направило официальный запрос в администрацию Старооскольского горокруга. Из ответа следует, что проектно-сметная документация на строительство дорог и наружного освещения в РИЗ Ладушки была разработана в 2022 году в рамках заключённого муниципального контракта. В настоящее время сметная документация находится на проверке в управлении государственной экспертизы.
Также в администрации подчеркнули, что строительство асфальтобетонного дорожного покрытия и устройство наружного освещения будет планироваться после прокладки сетей водоснабжения и водоотведения при подтверждении финансирования. Предварительно работы запланированы на 2025-26 гг.
Что касается строительства сетей водоснабжения и водоотведения, то по этому виду работ уже сделана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.
Строительство объекта предусматривает обеспечение хозяйственно-питьевой водой с учётом полива и пожаротушения, отвода стоков.
Администрация Староосколького горокруга
Строительство сетей было включено в федеральный проект «Жильё» на 2022 год. Однако финансирование объекта не было в итоге подтверждено. Также в администрации отметили, что в соответствии с актуальной редакцией программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области» в 2023 году предоставление субсидий горокругу не предусмотрено.
Данный вид работ будет предлагаться в региональные программы на 2024-25 гг. Строительство будет выполнено после определения источника финансирования.
Также в администрации Старооскольского горокруга сообщили, что обращения жителей РИЗ Ладушки поступали главе горокруга, в правительство области и на прямую линию президента. Обращения касались отсутствия коммуникаций, дорог, освещения, а также магазина, школы и законности постройки промышленного предприятия — магазина автозапчастей.
Напомним, что в конце прошлого года на отсутствие дорог и освещения жаловались жители ИЖС Пролески Старого Оскола: «Проехать невозможно, особенно после дождя. Наши дети вынуждены ходить по темноте из школы с фонариками». Участкам в Пролесках уже 11 лет. В 2021 году в ответ на жалобу жителей микрорайона в комментариях в соцсетях администрация Старого Оскола сообщила, что горокруг приобрёл 80 светильников для начала обустройства сетей наружного освещения. Работы по монтажу освещения были запланированы на второй квартал 2022 года.
В августе 2022 года местным жителям обещали, что освещение установят после покупки материалов, однако к концу года по вечерам старооскольцам вновь приходилось ходить с фонариками.
Напомним, что в конце прошлого года жители Старооскольского городского округа обогнали по количеству жалоб Белгород. Чаще всего жители жаловались на очистку дорог. Жалобы касались муниципальных микрорайонов ИЖС, где дороги ещё не обустроены (ИЖС Ладушки, Вишенки), в том числе есть проблемы по существующим дорогам там, где есть вопросы подтопления — низкая точка и необходимо делать ливнёвку.