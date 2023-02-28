Компания Бузиашвили S&B Group увеличила прибыль в два раза

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году компания ООО «Эс Энд Би Груп», в которой Бузиашвили числится гендиректором, задекларировала 20,9 млн рублей чистой прибыли. Для сравнения, в 2021 году компания отчиталась о прибыли в 10,5 млн рублей — в два раза меньше.
Гендиректором компании Бузиашвили стал не так давно: изменения в ЕГРЮЛ внесли 19 июля прошлого года. Что касается ООО «Эс Энд Би Груп», то зарегистрировано оно 20 сентября 2010 года в Белгороде. Сфера деятельности организации — управление холдинг-компаниями.
Учредитель «Эс Энд Би Груп» — Ольга Бузиашвили. Отметим, что в 2012 году Давид Бузиашвили был совладельцем компании пополам с Михаилом Савченко. Однако в 2015 году он перешёл на работу в мэрию и передал долю Ольге.
Давид Бузиашвили родился в 1989 году. С конца ноября 2015 по март 2016 года возглавлял департамент экономического развития администрации Белгорода. Пост он покинул по собственному желанию.
После Бузиашвили перешёл в областное правительство — в региональный департамент экономразвития. В ведомстве он сначала занимал пост начальника управления промышленности и предпринимательства, но в 2019 году его повысили до первого замначальника департамента.
Проработал он в этой должности до 2021 года. В минувшем августе стало известно, что место Бузиашвили в департаменте занял приехавший в регион из Сургута Евгений Хромов.
Давид Бузиашвили — сын гендиректора ОАО «Белгородский хладокомбинат» Георгия Бузиашвили.