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Компания Бузиашвили S&B Group увеличила прибыль в два раза

28 февраля 2023, 08:36
Фото: Bel.ru
Давид Бузиашвили
За 2022 год компания экс-замначальника департамента экономического развития Белгородской области Давида Бузиашвили отчиталась о прибыли в 20,9 млн рублей.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году компания ООО «Эс Энд Би Груп», в которой Бузиашвили числится гендиректором, задекларировала 20,9 млн рублей чистой прибыли. Для сравнения, в 2021 году компания отчиталась о прибыли в 10,5 млн рублей — в два раза меньше.

Гендиректором компании Бузиашвили стал не так давно: изменения в ЕГРЮЛ внесли 19 июля прошлого года. Что касается ООО «Эс Энд Би Груп», то зарегистрировано оно 20 сентября 2010 года в Белгороде. Сфера деятельности организации — управление холдинг-компаниями.

Учредитель «Эс Энд Би Груп» — Ольга Бузиашвили. Отметим, что в 2012 году Давид Бузиашвили был совладельцем компании пополам с Михаилом Савченко. Однако в 2015 году он перешёл на работу в мэрию и передал долю Ольге.

Давид Бузиашвили родился в 1989 году. С конца ноября 2015 по март 2016 года возглавлял департамент экономического развития администрации Белгорода. Пост он покинул по собственному желанию.

После Бузиашвили перешёл в областное правительство — в региональный департамент экономразвития. В ведомстве он сначала занимал пост начальника управления промышленности и предпринимательства, но в 2019 году его повысили до первого замначальника департамента.

Проработал он в этой должности до 2021 года. В минувшем августе стало известно, что место Бузиашвили в департаменте занял приехавший в регион из Сургута Евгений Хромов.

Давид Бузиашвили — сын гендиректора ОАО «Белгородский хладокомбинат» Георгия Бузиашвили.

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