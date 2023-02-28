Компания Бузиашвили S&B Group увеличила прибыль в два раза

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году компания ООО «Эс Энд Би Груп», в которой Бузиашвили числится гендиректором, задекларировала 20,9 млн рублей чистой прибыли. Для сравнения, в 2021 году компания отчиталась о прибыли в 10,5 млн рублей — в два раза меньше.