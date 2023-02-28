Как в Белгороде готовятся к весенним паводкам

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Чтобы узнать, как в Белгороде проходит подготовка к паводкам, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в мэрию.
Из ответа администрации стало известно, что в период половодья в Белгороде будут мониторить состояние уровня воды на гидрологическом посту, расположенном на Везёлке в районе ТЦ «Лента». Кроме того, запланированы тактико-специальные учения по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем и ливневыми дождями.
Также в мэрии сообщили, что в местах сбора воды организован контроль и расчистка заносов снега и мусора. Организована проверка состояния ливневых канав, люков водоприёмных колодцев и дождеприёмных решёток. Помимо этого, специалисты проверят состояние транспортных и пешеходных сооружений, установленных через русла рек Везёлка, Гостёнка, Нижегородка, Северский Донец.
В период паводков специалисты усилят контроль за состоянием обслуживаемых коммунальных сетей и коммуникаций от всевозможных повреждений при таянии снега и ливневых дождей, проверят состояние ливневых канализаций.
В случае подтопления инженерных коммуникаций (дорог и путепроводов) в мэрии обещают провести ремонтно-восстановительные работы. Если будут затоплены подвалы, жилые и нежилые помещения, администрация окажет помощь собственникам при эвакуации людей, а также поможет восстановить коммуникации.
Как сообщили в мэрии, сильных паводков в 2023 году в Белгороде не будет.
Анализ развития гидрометеорологической ситуации в бассейнах рек даёт основание ожидать, что весеннее половодье в 2023 году будет иметь слабовыраженный характер с максимальными уровнями воды в пределах среднемноголетних значений и ниже.
Мэрия Белгорода
Также в администрации подчеркнули, что для своевременного реагирования предусмотрено создание четырёх мобильных групп и резерва для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и минимизации риска подтопления.
Сформирована территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в состав которой вошли 80 человек и 19 единиц техники. В случае ухудшения паводковой обстановки предусмотрен резерв сил и средств Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности со сроком готовности в течение двух часов. В состав группы входят 28 человек, 13 единиц техники, два плавсредства, две электроустановки для освещения, два переносных насоса и строительные материалы для аварийно-восстановительных работ, следует из ответа администрации.
Напомним, что в 2021 году из-за паводка мост через реку Оскол в Валуйском горокруге ушёл под воду.