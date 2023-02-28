Как в Белгороде готовятся к весенним паводкам

Сформирована территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в состав которой вошли 80 человек и 19 единиц техники. В случае ухудшения паводковой обстановки предусмотрен резерв сил и средств Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности со сроком готовности в течение двух часов. В состав группы входят 28 человек, 13 единиц техники, два плавсредства, две электроустановки для освещения, два переносных насоса и строительные материалы для аварийно-восстановительных работ, следует из ответа администрации.