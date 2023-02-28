Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В России каждый год весенний призыв в армию для прохождения срочной службы начинается 1 апреля. Продолжительность предусмотренных мероприятий — 3,5 месяца, таким образом, они заканчиваются в середине июля.
1 мая начинают призывать:
Все сроки зафиксированы в российских законах. Каждый год перед началом призыва выпускается указ президента РФ Владимира Путина, в котором прописывается количество призывников, конкретные изменения, другие важные детали. Как правило, указ по весеннему призыву публикуется в марте.
К настоящему моменту нет точных данных по поводу того, сколько человек из Белгорода и других населенных пунктов региона будут призваны на военную службу в рамках весеннего призыва-2023.
В рамках осеннего призыва в 2022 году в Белгородской области в армию отправилось более 1 тыс. человек. В регионе функционировало более 20 призывных комиссий, через которые прошли 6 тыс. человек. Осенью большая часть призывников отправилась на военную службу в Ленинградскую и Московскую область, а также в Санкт-Петербург и Москву. Осенний призыв в армию в прошлом году в Белгороде, как и во всей России, переносился по срокам, что было связано с загруженностью военкоматов в условиях частичной мобилизации.
В конце прошлого года в Минобороны РФ сделали резонансное заявление о планах по увеличению призывного возраста. В частности, его предложили зафиксировать в следующих границах:
В начале 2023 года это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что глава государства поддерживает идею повышения призывного возраста.
Согласно законам, срок службы (срочной) в армии РФ составляет 12 месяцев. Изменений по поводу порядка весеннего призыва-2023 и его сроков пока не было, равно как и никаких распоряжений. Поэтому тем, кто попадает под весенний призыв в 2023 году в Белгороде, имеет смысл ориентироваться на установленный срок.
Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от весеннего призыва-2023. В их числе:
Кроме студентов и других перечисленных категорий, от весеннего призыва-2023 отсрочку получают граждане, ухаживающие за своими престарелыми и больными родственниками, и те, кто имеет статус опекунов собственных родителей преклонного возраста.
От прохождения службы в рамках весеннего призыва-2023 будут освобождены граждане, признанные негодными к соответствующим мероприятиям. Решение о годности принимают по итогам медицинской комиссии.
В числе заболеваний, дающих право на освобождение от службы по весеннему призыву в 2023 году:
Кроме того, от службы освобождаются граждане, страдающие туберкулезом, гепатитом, онкологическими и психическими заболеваниями.
На старте осеннего призыва в 2022 году в Минобороны РФ сообщали, что новобранцев не планируется привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. С таким заявлением, в частности, выступил руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Он пообещал, что срочников не будут направлять в воинские части, расположенные на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.