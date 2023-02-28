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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Как пройдет весенний призыв в армию в Белгороде?

28 февраля 2023, 09:03
Фото: 1MI
Как пройдет весенний призыв в армию в Белгороде?
Весенний призыв в 2023 году ориентировочно стартует 1 апреля. Какое количество человек планируется призвать, кому положена отсрочка — разбираемся вместе.
Сюжет
Армия

Сколько будет длиться весенний призыв в 2023 году?

В России каждый год весенний призыв в армию для прохождения срочной службы начинается 1 апреля. Продолжительность предусмотренных мероприятий — 3,5 месяца, таким образом, они заканчиваются в середине июля.

1 мая начинают призывать:

  • граждан, имеющих педагогическое образование, и работающих по профессии;
  • граждан, постоянно зарегистрированных и проживающих в районах Крайнего Севера.
  • срок завершения призыва для них тот же — середина июля.

Все сроки зафиксированы в российских законах. Каждый год перед началом призыва выпускается указ президента РФ Владимира Путина, в котором прописывается количество призывников, конкретные изменения, другие важные детали. Как правило, указ по весеннему призыву публикуется в марте.

Сколько человек призовут на срочную службу?

К настоящему моменту нет точных данных по поводу того, сколько человек из Белгорода и других населенных пунктов региона будут призваны на военную службу в рамках весеннего призыва-2023.

В рамках осеннего призыва в 2022 году в Белгородской области в армию отправилось более 1 тыс. человек. В регионе функционировало более 20 призывных комиссий, через которые прошли 6 тыс. человек. Осенью большая часть призывников отправилась на военную службу в Ленинградскую и Московскую область, а также в Санкт-Петербург и Москву. Осенний призыв в армию в прошлом году в Белгороде, как и во всей России, переносился по срокам, что было связано с загруженностью военкоматов в условиях частичной мобилизации.

Сколько человек призовут на срочную службу?
Фото: 1MI

С какого возраста призывают в армию в 2023 году?

В конце прошлого года в Минобороны РФ сделали резонансное заявление о планах по увеличению призывного возраста. В частности, его предложили зафиксировать в следующих границах:

  • начала призыва в 2023 году — 18–21 год;
  • предельный возраст — 27–30 лет.

В начале 2023 года это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что глава государства поддерживает идею повышения призывного возраста.

Увеличат ли срок службы в 2023 году?

Согласно законам, срок службы (срочной) в армии РФ составляет 12 месяцев. Изменений по поводу порядка весеннего призыва-2023 и его сроков пока не было, равно как и никаких распоряжений. Поэтому тем, кто попадает под весенний призыв в 2023 году в Белгороде, имеет смысл ориентироваться на установленный срок.

Увеличат ли срок службы в 2023 году?
Фото: 1MI

Кому положена отсрочка от армии?

Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от весеннего призыва-2023. В их числе:

  • те, кто очно обучается в аспирантуре либо в вузе;
  • сотрудники компаний, работающих в сфере IT, со специальной аккредитацией;
  • мужчины, воспитывающие от двух детей, не достигших 18 лет, живущие в браке;
  • мужчины, которые воспитывают ребенка с диагностированной инвалидностью, младше 3 лет;
  • мужчины, имеющие статус отцов-одиночек;
  • мужчины, супруги которых беременны (срок — не менее 26 недель).

Кроме студентов и других перечисленных категорий, от весеннего призыва-2023 отсрочку получают граждане, ухаживающие за своими престарелыми и больными родственниками, и те, кто имеет статус опекунов собственных родителей преклонного возраста.

От прохождения службы в рамках весеннего призыва-2023 будут освобождены граждане, признанные негодными к соответствующим мероприятиям. Решение о годности принимают по итогам медицинской комиссии.

В числе заболеваний, дающих право на освобождение от службы по весеннему призыву в 2023 году:

  • артериальное давление выше показателя 150 на 90;
  • ишемическая болезнь, порок сердца;
  • катаракта, отслоение сетчатки;
  • диагностированная близорукость (от -6), глаукома;
  • глухота (полная), отит (хронический);
  • геморрой, язва желудка, панкреатит;
  • сколиоз II степени (деформация от 11 градусов);
  • энурез (хронический);
  • плоскостопие III степени.

Кроме того, от службы освобождаются граждане, страдающие туберкулезом, гепатитом, онкологическими и психическими заболеваниями.

Кому положена отсрочка от армии?
Фото: mil.ru

Срочников могут отправить на СВО?

На старте осеннего призыва в 2022 году в Минобороны РФ сообщали, что новобранцев не планируется привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. С таким заявлением, в частности, выступил руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Он пообещал, что срочников не будут направлять в воинские части, расположенные на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Срочников могут отправить на СВО?
Фото: 1MI
#Белгород#Весенний призыв#Призыв#Армия
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