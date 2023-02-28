В рамках осеннего призыва в 2022 году в Белгородской области в армию отправилось более 1 тыс. человек. В регионе функционировало более 20 призывных комиссий, через которые прошли 6 тыс. человек. Осенью большая часть призывников отправилась на военную службу в Ленинградскую и Московскую область, а также в Санкт-Петербург и Москву. Осенний призыв в армию в прошлом году в Белгороде, как и во всей России, переносился по срокам, что было связано с загруженностью военкоматов в условиях частичной мобилизации.