К весне в Белгороде решили убрать последние новогодние украшения

Сотрудники Белгорблагоустройства начали демонтаж оставшихся новогодних конструкций. Уже сняли гирлянды и шарики на Свято-Троицком бульваре, а на «Белгород-Арене» убирают иллюминацию с надписью «С Новым годом!». Помимо этого, разбирают горку на Соборной площади.