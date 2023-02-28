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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

К весне в Белгороде решили убрать последние новогодние украшения

28 февраля 2023, 12:45
Фото: кадр из видео мэрии Белгорода
В последний день зимы с улиц областного центра убирают оставшиеся новогодние украшения, а на Соборной площади демонтировали горку, пишет Telegram-канал Белгорблагоустройства.

Сотрудники Белгорблагоустройства начали демонтаж оставшихся новогодних конструкций. Уже сняли гирлянды и шарики на Свято-Троицком бульваре, а на «Белгород-Арене» убирают иллюминацию с надписью «С Новым годом!». Помимо этого, разбирают горку на Соборной площади.

«Вот и мы только вчера устанавливали новогоднее оборудование, а сегодня демонтируем оставшиеся конструкции», — написали в Telegram-канале «Уютный Белгород».

Новогоднюю ёлку в областном центре начали разбирать 1 февраля. А вот праздничные украшения белгородцы просили оставить до конца февраля.

Новогодние украшения в Белгороде останутся до конца января
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#Ольга Аксёнова#Новогодние украшения#Разбор#Демонтаж#Белгорблагоустройство#Горка#Гирлянды#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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