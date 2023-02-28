К весне в Белгороде решили убрать последние новогодние украшения

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сотрудники Белгорблагоустройства начали демонтаж оставшихся новогодних конструкций. Уже сняли гирлянды и шарики на Свято-Троицком бульваре, а на «Белгород-Арене» убирают иллюминацию с надписью «С Новым годом!». Помимо этого, разбирают горку на Соборной площади.
«Вот и мы только вчера устанавливали новогоднее оборудование, а сегодня демонтируем оставшиеся конструкции», — написали в Telegram-канале «Уютный Белгород».
Новогоднюю ёлку в областном центре начали разбирать 1 февраля. А вот праздничные украшения белгородцы просили оставить до конца февраля.