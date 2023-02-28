Глава РЭО Буцаев: Просроченные продукты пригодны для изготовления полезного вторсырья

В итоге ученые выяснили, что превышение порога генотоксичности не провоцирует ни один образец. Это означает, что потребляющие такие корма животные не столкнутся с какими-либо мутациями, пояснил глава РЭО. Он отметил, что нужно провести дополнительные исследования, между тем уже сейчас понятно: просроченные продукты питания можно возвращать в оборот. Такие отходы вполне подходят для изготовления полезного вторичного сырья, констатировал Буцаев.