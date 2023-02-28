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Глава РЭО Буцаев: Просроченные продукты пригодны для изготовления полезного вторсырья

28 февраля 2023, 12:20
Фото: 1MI
Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова детально изучили процесс переработки просроченных продуктов в комбикорма. Исследование с использованием рыб с человекоподобным желудком было проведено по заказу Российского экологического оператора (РЭО).

В ходе эксперимента выявлялись эффективные методики утилизации образуемой в общепите и ретейле просроченной продукции с целью получения вторсырья для изготовления комбикормов, пишет gorod55.ru.

«В рамках большого исследования РЭУ им. Г. В. Плеханова по заказу РЭО был проведен эксперимент по выявлению генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных товарах с истекающими сроками годности, — проинформировал гендиректор РЭО Денис Буцаев. — Целью было выявить, можно ли использовать просрочку для производства комбикормов, насколько это безопасно. Для опытов использовалась рыбка Danio rerio из-за сходства ее желудочно-кишечного тракта с человеческим и других необходимых характеристик для исследования».

В итоге ученые выяснили, что превышение порога генотоксичности не провоцирует ни один образец. Это означает, что потребляющие такие корма животные не столкнутся с какими-либо мутациями, пояснил глава РЭО. Он отметил, что нужно провести дополнительные исследования, между тем уже сейчас понятно: просроченные продукты питания можно возвращать в оборот. Такие отходы вполне подходят для изготовления полезного вторичного сырья, констатировал Буцаев.

Для эксперимента ученые взяли переработанные в мелкодисперсный порошок белокочанную капусту, морковь, свеклу, мандарины, апельсины, яблоки, гречневую крупу, хлеб «Бородинский» и «Дарницкий», а также батон «Звездный».

Рыбка Danio rerio была выбрана по той причине, что она реагирует на токсические вещества так же, как и высшие позвоночные. Помимо этого, она дает возможность выявлять химические вещества, отличающиеся наличием канцерогенного либо тератогенного потенциала для человека.

Рыбки Danio rerio схожи с людьми на 70 процентов. Именно поэтому они представляют собой идеальную модель для тестирований на пищевые ингредиенты и ксенобиотики, которые будут включены впоследствии в наш рацион питания.

Эксперты взяли для эксперимента 30 четырехмесячных самцов Danio rerio. Они были помещены в 50-литровые аквариумы, в которых поддерживали температуру от 20 до 24 градусов. На протяжении 15 дней рыбок кормили дважды в сутки. В исследовании задействовали 550 особей Danio rerio. Повторяли эксперимент трижды.



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