Где в Белгородской области улучшится мобильная связь

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В 17 районах и городских округах Белгородской области появятся базовые станции для улучшения сотовой связи. Всего планируется возвести 39 объектов в малых населённых пунктах численностью от 100 до 500 человек.
Станции построят в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Белгородцам станет доступна не только сотовая связь, но и высокоскоростной мобильный интернет.
В текущей обстановке мобильная сеть имеет ключевое значение для всех жителей. Особенно это касается приграничных районов.
Напомним, ранее белгородцы определили 30 населённых пунктов, где остро необходимы услуги связи.