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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Где в Белгородской области улучшится мобильная связь

28 февраля 2023, 13:49
Фото: 1MI

В Белгородской области построят 39 станций для улучшения мобильной связи

Базовые станции появятся в 17 муниципалитетах в населённых пунктах численностью от 100 до 500 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона привёл полный список.

В 17 районах и городских округах Белгородской области появятся базовые станции для улучшения сотовой связи. Всего планируется возвести 39 объектов в малых населённых пунктах численностью от 100 до 500 человек.

Станции построят в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Белгородцам станет доступна не только сотовая связь, но и высокоскоростной мобильный интернет.

В текущей обстановке мобильная сеть имеет ключевое значение для всех жителей. Особенно это касается приграничных районов.

Напомним, ранее белгородцы определили 30 населённых пунктов, где остро необходимы услуги связи.

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Белгородцы определили ещё 30 населённых пунктов, где остро нужны услуги связи
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Касается каждого#Общество#Вячеслав Гладков#Связь#Вышки сотовой связи
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