ЕР: Приграничные регионы успешно справляются с реализацией программы капремонта школ

Контролировать все этапы капитального ремонта школ партийцы, депутаты всех уровней будут, как и прежде, вместе с родителями учеников и представителями образовательных организаций. Только такой народный контроль обеспечит высокое качество проведения работ на всех этапах. Напомню, что в программу капремонта на 2023 год в регионе были включены 17 школ, а ещё пять перешли по программе с 2022 года», – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.