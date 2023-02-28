ЕР: Приграничные регионы успешно справляются с реализацией программы капремонта школ

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в рамках ВКС с Министерством просвещения РФ заявил, что до 20 марта все российские регионы должны определиться с выбором подрядчиков, которые будут участвовать в реализации программы капремонта школ.
Как сообщает rostovgazeta.ru, ссылаясь на слова Андрея Турчака, если какие-либо субъекты России не способны соблюдать сроки, средства, предназначенные на финансирование программы, будут переданы тем регионам, которые успешно справляются с задачами в утвержденные сроки.
По словам Турчака, в 2023 году ремонт стартует в 1164 школах, в 363 образовательных учреждениях он будет продолжаться в рамках двухлетнего цикла.
На данный момент девять субъектов РФ – Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Алтай, Чувашия, Приморье, Пермский край, Иркутская и Свердловская области, Севастополь – не разместили документацию по 28 объектам.
В связи с этим Андрей Турчак обратился к главам вышеперечисленных регионов с настоятельной просьбой провести всю необходимую работу для урегулирования ситуации.
Секретарь генсовета ЕР отметил руководство тех российских регионов, в которых успешно реализуется программа капремонта школ, несмотря на сложную обстановку, – Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и Крыма.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов при этом назвал ряд регионов, которые находятся в зоне риска в связи со строительством новых учебных заведений. Министр попросил ЕР проконтролировать выполнение запланированных работ в этих субъектах.
В Дагестане Турчак и Кравцов наметили проведение заседания, на которое приглашены руководители республики и должностные лица, отвечающие за возведение и ремонт перечисленных в программе объектов.
Турчак, комментируя несоблюдение сроков по контрактации на ремонт школ в Кабардино-Балкарии, заявил, что в партии не должны состоять депутаты, которые не контролируют выполнение работ и не несут ответственности перед населением.
Как сообщает сайт ER.RU, секретарь генсовета пообещал, что в рамках предварительного голосования «Единая Россия» подведет итоги выполненной депутатами работы по партийным проектам. Успехи депутатов будут учитывать в случае их повторного выдвижения.
Инициатива капитального ремонта школ, которую партия реализует при участии Министерства просвещения, является одним из элементов народной программы ЕР. Она была предложена главой государства на съезде «Единой России» два года назад. За это время к ней присоединились свыше 7,3 тысячи учебных заведений. В 2023 году в программу включили и новые территории.
«Современное образование невозможно без современной, отвечающей всем требованиям школы. Поэтому «Единая Россия» продолжает реализовывать федеральный партийный проект, включающий в себя модернизацию общеобразовательных учреждений. В конце прошлого года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения рассказал, что «Единая Россия» заложила средства в бюджете на эти цели и в 2023 году планируется сдать более полутора тысяч школ по всей стране.
Контролировать все этапы капитального ремонта школ партийцы, депутаты всех уровней будут, как и прежде, вместе с родителями учеников и представителями образовательных организаций. Только такой народный контроль обеспечит высокое качество проведения работ на всех этапах. Напомню, что в программу капремонта на 2023 год в регионе были включены 17 школ, а ещё пять перешли по программе с 2022 года», – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.