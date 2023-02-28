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Экс-сотрудника налоговой Белгорода задержали по делу о хищении 27,8 млн из бюджета

28 февраля 2023, 07:12
Фото: 1MI
Белгородские силовики задержали бывшего сотрудника УФНС по Белгороду, возможно причастного к крупному хищению бюджетных средств. По данным регионального УФСБ, он действовал с группой бывших коллег.

Группу бывших сотрудников налоговой службы Белгорода подозревают в мошенничестве. Над делом работают сотрудники регионального УФСБ, центрального аппарата ФСБ и следователи СК России.

Такой интерес у силовиков бывшие налоговики вызвали после того, как их заподозрили в хищении бюджетных средства в особо крупном размере путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета.

Правоохранители выяснили, что один из бывших сотрудников УФНС Белгорода причастен к хищению 27 млн 817 тысяч рублей. По их данным, он действовал в составе группы лиц. В его доме нашли предметы и документы, свидетельствующие об его участии в мошеннической схеме.

Подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение и отправили на два месяца под арест.

Правоохранители продолжают искать других возможных участников группы.

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#Ольга Аксёнова#Налоговая#Хищение#Уфнс#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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