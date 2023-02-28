Экс-сотрудника налоговой Белгорода задержали по делу о хищении 27,8 млн из бюджета

Правоохранители выяснили, что один из бывших сотрудников УФНС Белгорода причастен к хищению 27 млн 817 тысяч рублей. По их данным, он действовал в составе группы лиц. В его доме нашли предметы и документы, свидетельствующие об его участии в мошеннической схеме.