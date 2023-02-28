Экс-сотрудника налоговой Белгорода задержали по делу о хищении 27,8 млн из бюджета

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Группу бывших сотрудников налоговой службы Белгорода подозревают в мошенничестве. Над делом работают сотрудники регионального УФСБ, центрального аппарата ФСБ и следователи СК России.
Такой интерес у силовиков бывшие налоговики вызвали после того, как их заподозрили в хищении бюджетных средства в особо крупном размере путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета.
Правоохранители выяснили, что один из бывших сотрудников УФНС Белгорода причастен к хищению 27 млн 817 тысяч рублей. По их данным, он действовал в составе группы лиц. В его доме нашли предметы и документы, свидетельствующие об его участии в мошеннической схеме.
Подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение и отправили на два месяца под арест.
Правоохранители продолжают искать других возможных участников группы.