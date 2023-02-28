Экопромышленный парк в Новосибирской области мощностью 130 тыс тонн: новый проект РЭО

Объект планируется запустить в следующем году. Всего в 2024 году РЭО намерен построить восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На территориях этих парков разместятся заводы по утилизации отходов. Эти комплексы позволят обеспечить ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.