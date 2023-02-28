Экопромышленный парк в Новосибирской области мощностью 130 тыс тонн: новый проект РЭО

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Новосибирской области появится один из экопромпарков, который будет построен в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”, пишет atas.info.
“Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Желание стать резидентами экопромпарка уже выразили организации ООО “ТАЙГЕР-Сибирь”, ООО “Пластиндустрия”, ООО “Гофра коллектинг”, ООО “ТБО”, ООО “Демеркуризация”. Мощность переработки на этих предприятиях может составить 130 тысяч тонн в год”, - отметил глава РЭО.
Вышеуказанные организации уже работают над предпроектными исследованиями и сбором необходимых сведений для проектирования производственных объектов.
Резиденты экопромпарка смогут заниматься утилизацией, обработкой, обезвреживанием отходов и производством промышленной продукции с использованием вторсырья.
Резидентом экопромышленного парка может стать компания, которая заключит с управляющей компанией ООО “Экологический цифровой оператор” договор аренды земельного участка.
Кроме помощи со стороны РЭО, резиденты экопромпарка смогут рассчитывать на льготы и другие меры государственной поддержки как местного, так и федерального уровня.
Объект планируется запустить в следующем году. Всего в 2024 году РЭО намерен построить восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На территориях этих парков разместятся заводы по утилизации отходов. Эти комплексы позволят обеспечить ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.