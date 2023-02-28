Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Экопромышленный парк в Новосибирской области мощностью 130 тыс тонн: новый проект РЭО

28 февраля 2023, 18:28
Фото: reo.ru
В Новосибирской области появится экопромышленный парк, который рассчитан на переработку около 130 тыс. тонн отходов стекла, многокомпонентной упаковки, деревянной тары, пластика и макулатуры ежегодно. Российский экологический оператор (РЭО) намерен оказать меры поддержки его резидентам.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Новосибирской области появится один из экопромпарков, который будет построен в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”, пишет atas.info.

“Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Желание стать резидентами экопромпарка уже выразили организации ООО “ТАЙГЕР-Сибирь”, ООО “Пластиндустрия”, ООО “Гофра коллектинг”, ООО “ТБО”, ООО “Демеркуризация”. Мощность переработки на этих предприятиях может составить 130 тысяч тонн в год”, - отметил глава РЭО.

Вышеуказанные организации уже работают над предпроектными исследованиями и сбором необходимых сведений для проектирования производственных объектов.

Резиденты экопромпарка смогут заниматься утилизацией, обработкой, обезвреживанием отходов и производством промышленной продукции с использованием вторсырья.

Резидентом экопромышленного парка может стать компания, которая заключит с управляющей компанией ООО “Экологический цифровой оператор” договор аренды земельного участка.

Кроме помощи со стороны РЭО, резиденты экопромпарка смогут рассчитывать на льготы и другие меры государственной поддержки как местного, так и федерального уровня.

Объект планируется запустить в следующем году. Всего в 2024 году РЭО намерен построить восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На территориях этих парков разместятся заводы по утилизации отходов. Эти комплексы позволят обеспечить ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.

Подпишитесь
Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе
Сегодня, 11:11
В Старооскольском округе 1 марта не состоится проверка оповещения
Сегодня, 18:45
Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы
Сегодня, 14:50
Как в Белгороде готовятся к весенним паводкам
Сегодня, 14:30
В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»
Сегодня, 15:02
В белгородском селе не планируют вводить режим ЧС
Сегодня, 17:17