Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ, в этом году могут ввести особый порядок государственной итоговой аттестации для старшеклассников. Он будет распространяться и на поступление выпускников из приграничья в вузы.
Аттестация в приграничных регионах будет проходить так же, как в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Законопроект уже внесён в Госдуму.
«В условиях, когда линия фронта находится совсем недалеко, мы должны в первую очередь думать о безопасности детей. Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока считаем нецелесообразным», — отметил первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.
Правительство определит список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что предложение разрабатывалось в том числе для Белгородской, Брянской и Курской областей.