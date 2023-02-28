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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы

28 февраля 2023, 14:50
Фото: 1MI

Особый порядок сдачи ЕГЭ могут ввести в обстреливаемом приграничье

Для выпускников школ в приграничных регионах могут ввести особый порядок государственной итоговой аттестации. Этот вопрос обсудят депутаты Госдумы, соответствующий законопроект уже внесли. Подробности сообщил первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак.
Сюжет
ЕГЭ

В приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ, в этом году могут ввести особый порядок государственной итоговой аттестации для старшеклассников. Он будет распространяться и на поступление выпускников из приграничья в вузы.

Аттестация в приграничных регионах будет проходить так же, как в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Законопроект уже внесён в Госдуму.

«В условиях, когда линия фронта находится совсем недалеко, мы должны в первую очередь думать о безопасности детей. Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока считаем нецелесообразным», — отметил первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

Правительство определит список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что предложение разрабатывалось в том числе для Белгородской, Брянской и Курской областей.

Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
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#Ольга Аксёнова#ЕГЭ#Аттестация#Экзамены#Поступление в вуз#Общество#Белгородская область
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