Депутат Госдумы рассказал, когда беспилотники перестанут бить по Белгороду

Также депутат уверен, что РФ пора задуматься о разработке собственной системы глобальной связи по всему миру по типу Starlink. Сейчас это стране необходимо для управления войсками. Пока Россия в данном направлении не развивается, но депутат уверен, что соответствующие задачи поставят.