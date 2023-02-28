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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Депутат Госдумы рассказал, когда беспилотники перестанут бить по Белгороду

28 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI

Генерал Гурулёв назвал способы борьбы с атаками беспилотников по Белгороду

Андрей Гурулёв уверен, что удары БПЛА по российским городам прекратятся, когда в РФ перестанет действовать система GPS. Он считает, что России пора задуматься о создании собственной системы глобальной связи по всему миру по типу Starlink. Об этом депутат рассказал в своём Telegram-канале.
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СВО

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв высказался об атаке беспилотников по Белгороду. Он уверен, что удары прекратятся, когда в России перестанет действовать система Navstar (GPS).

По словам Гурулёва, было очевидно, что количество поставляемых Украине БПЛА вырастет. Их главная цель — наносить удары по критической инфраструктуре, в том числе внутри страны.

Депутат уточнил, что система ПВО должна находиться в режиме полной готовности, однако прикрыть каждый важный объект не выйдет. Удары будут невозможны, когда на территории России перестанет работать система Navstar (GPS), сказал Гурулёв.

Также депутат уверен, что РФ пора задуматься о разработке собственной системы глобальной связи по всему миру по типу Starlink. Сейчас это стране необходимо для управления войсками. Пока Россия в данном направлении не развивается, но депутат уверен, что соответствующие задачи поставят.

Напомним, в ночь на 28 февраля в Белгороде упали три беспилотника. Один из них буквально влетел в квартиру МКД. 

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#Белгородская область#Белгород#СВО#Происшествия#БПЛА#Беспилотник#GPS#Наталья Корявых#Андрей Гурулёв
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