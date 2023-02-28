ЧВК «Рёдан»: что за субкультура и есть ли её участники в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
ЧВК «Рёдан» — загадочная, но уже нашумевшая подростковая субкультура. Движение получило свою порцию скандальной славы после того, как 19 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» произошла стычка между так называемыми «рёданцами» — подростками с длинными волосами, одетыми в клетчатые штаны и в кофты с пауками — и скинхедами «на спортике».
На данный момент молодёжный сегмент рунета буквально заполнили мемы и приколы на тему «Рёдана». Особенно всех забавляет «ЧВК» в названии субкультуры, добавленное туда по аналогии с ЧВК «Вагнера». К настоящим военным компаниям «Рёдан», разумеется, никакого отношения не имеет.
Тем не менее, очень скоро вокруг субкультуры и её шуточной составляющей стал проявляться неприятный флёр: кто-то пустил слух, что «рёданцы» борются с националистами и, как бы странно это ни звучало, мигрантами одновременно. При этом, как утверждается в одном из крупнейших сообществ в социальной сети, посвящённом движению, появились «рёданцы» ещё в 2020 году, и никакого отношения к «левым, правым или нацистам не имеют». Зато имеют отношение к аниме, откуда они позаимствовали своё название.
Вероятно, изначально движение действительно не задумывалось негативным и представляло собой скорее «клуб по интересам», чем отдельную субкультуру с прописанными догмами. Но сейчас это мало кого волнует: маховик хайпа продолжал раскручиваться, а сходки якобы последователей «Рёдана» проходили в торговых центрах Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани.
По данным СМИ, некоторых подростков даже после этого задержали: массовые сборища стали перерастать в драки, как это было в Тольятти, были и слухи о локальных избиениях отдельных якобы «рёданцев». Всего же, если верить «Коммерсанту», задержали порядка 500 подростков, а в Москве и Санкт-Петербурге на некоторых из них заводили дела о хулиганстве.
Не осталась в стороне и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: она потребовала субкультуру запретить, заявив, что в ней «околосуицидальная составляющая активно дополняется агрессивной». Более того, в ситуации с «Рёданом» Мизулина увидела след ЦИПсО:
Далее на «хвост» этой истории сели ЦИПСО и устроили теме настоящий «прогрев». В группах они сделали «посев» комментариев и оскорблений националистического толка, которые вызвали мгновенную реакцию и усилили эффект от конфликта. Это глубокая и продуманная психологическая манипуляция.
В то же время глава Лиги безопасного интернета отметила, что списывать на пропаганду ЦИПсО проблему целиком не стоит: «Раньше у нас во всем был виноват Чубайс, а теперь Украина. Так можно дойти и до крайностей».
В чём корень проблемы? Мизулина считает, что у подростков слишком много свободного времени, которое они тратят не на посещение «интересных клубов и секций», а на интернет.
Отметим, что внезапно вспыхнувшее движение «рёданцев» перекинулось на Украину, где также прошли сходки молодых людей якобы на этой почве.
Ситуация накалилась до такой степени, что прокомментировали ЧВК «Рёдан» и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал движение субкультурой «со знаком минус».
Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Ну и, конечно, скорее, это, скажем так, псевдо-субкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несёт нашей молодежи.
Дмитрий Песков
Пообещали изучить ситуацию с «Рёданом» и в Госдуме.
Как «Бел.Ру» сообщил один из проживающих в Белгородской области студентов, о «Рёдане» в регионе уже знают. Так, к пожелавшему остаться анонимным молодому человеку на днях подошли несколько ровесников и потребовали объяснить, имеет ли он какое-либо отношение к новомодной субкультуре.
Что касается социальных сетей, то созданное в Сети сообщество на данный момент насчитывает порядка 2 тыс. подписчиков. Сообщения в нём публикуются исключительно оскорбительного характера, а сама группа носит, скорее всего, фейковый характер. К истокам субкультуры «Рёдан» упомянутая выше группа в социальной сети не имеет никакого отношения, а её суть — собрать как можно больше хайпа на шумной теме. Подтверждением этому может служить создание канала с названием «Анти Рёдан», цитирующим основной.
Отметим, что в одном из упомянутых выше каналов анонимный администратор призывал всех собрать в ТРЦ «Рио». Позже в Сети появилось видео, на котором якобы в торговом центре Белгорода подростков окружила полиция: оно оказалось фейком.
Других сведений о деятельности ЧВК «Рёдан» в Белгородской области нет. Никаких облав и сходок не было, и, надеемся, не будет и дальше.