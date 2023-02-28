ЧВК «Рёдан»: что за субкультура и есть ли её участники в Белгородской области?

Тем не менее, очень скоро вокруг субкультуры и её шуточной составляющей стал проявляться неприятный флёр: кто-то пустил слух, что «рёданцы» борются с националистами и, как бы странно это ни звучало, мигрантами одновременно. При этом, как утверждается в одном из крупнейших сообществ в социальной сети, посвящённом движению, появились «рёданцы» ещё в 2020 году, и никакого отношения к «левым, правым или нацистам не имеют». Зато имеют отношение к аниме, откуда они позаимствовали своё название.