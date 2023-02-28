Что войдёт в подарки для новорождённых в Белгородской области в 2023 году

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Согласно документам госзакупки, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области закупило комплекты единого подарка при рождении ребёнка. Всего на эти цели из регионального бюджета выделили 41,7 млн рублей.
В наборы входят:
Все предметы единого подарка будут аккуратно сложены и упакованы в специальную сумку. Поставлять товар будут в три этапа:
Помимо формирования комплектов подарка, подрядчик, компания из Белгорода «Стимул», должен будет отвечать за их хранение, фасовку и доставку.
Срок действия контракта — до 12 декабря текущего года.