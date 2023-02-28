Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Что войдёт в подарки для новорождённых в Белгородской области в 2023 году

28 февраля 2023, 13:53
Фото: 1MI

Минсоцзащиты области закупило подарки для новорождённых на 41,7 млн рублей

Комплекты доставит компания из Белгорода. Поставка будет проходить в три этапа. Срок действия контракта завершится 12 декабря 2023 года.

Согласно документам госзакупки, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области закупило комплекты единого подарка при рождении ребёнка. Всего на эти цели из регионального бюджета выделили 41,7 млн рублей.

В наборы входят:

  1. Банное махровое полотенце (длина — 130 см, ширина — 70 см)
  2. Детский матрац (кокон) для новорождённых (длина — 68 см, ширина — 48 см)
  3. Термоконтейнер под бутылочку
  4. Экосредство для мытья детской посуды
  5. Поильник
  6. Ночник
  7. Коврик развивающий

Все предметы единого подарка будут аккуратно сложены и упакованы в специальную сумку. Поставлять товар будут в три этапа:

  • этап №1 — апрель (4 097 наборов)
  • этап №2 — с 1 августа по 1 сентября (4097 комплектов)
  • этап №3 — с 10 ноября по 10 декабря (4099 комплектов)

Помимо формирования комплектов подарка, подрядчик, компания из Белгорода «Стимул», должен будет отвечать за их хранение, фасовку и доставку.

Срок действия контракта — до 12 декабря текущего года.

 

Белгородцы могут получить выплаты за рождение ребёнка через «Госуслуги»
Узнать подробнее
Читайте также:
Жёны белгородских резервистов получат по 50 тысяч рублей при рождении ребёнкаВ России предложили платить 1 млн рублей за рождение третьего ребёнкаЗа рождение второго и третьего ребёнка белгородским семьям вернут деньги за ипотеку
#Кристина Семенчук#Рождение ребёнка#Подарки#Комплекты#Минсоцзащиты#Общество#Эксклюзив#Госзакупка#Белгородская область
Подпишитесь
Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе
Сегодня, 11:11
Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом
Сегодня, 11:32
Белгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
Сегодня, 11:04
Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
Сегодня, 08:44
Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе
Сегодня, 10:00
На свинокомплексе «Сибагро» в Белгороде родились первые поросята
Сегодня, 13:05