Более 40 молодых семей смогут улучшить жилищные условия в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Как сообщили в областном правительстве, 27 февраля в Белгороде вручили свидетельства на получение социальной выплаты 43 белгородским семьям. Улучшить условия проживания смогут семьи из Белгородского, Прохоровского, Корочанского, Борисовского, Краснояружского, Ивнянского районов, а также из Грайворонского, Яковлевского и Шебекинского городских округов.
Сегодня 43 семьи из девяти муниципалитетов получат свидетельства на получение социальной выплаты. Вы, молодые семьи, — будущее Белгородской области. В прошлом году у нас 587 семей получили такие свидетельства. Хочу пожелать вам в новом жилье уюта, семейного благополучия, тепла и всего самого-самого хорошего.
Иван Будлов, замгубернатора — руководитель администрации губернатора Белгородской области
Напомним, что свидетельства вручают белгородцам по программе «Молодая семья», которая реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». На эти нужды в 2023 году выделено 281,5 млн рублей. За выделенные средства улучшить жилищные условия смогут порядка 150 семей.
Молодые семьи с детьми получают соцвыплаты на улучшение жилищных условий в размере 35%, без детей — 30%. Кроме того, семьям положены дополнительные выплаты в размере 5% при рождении ребёнка в период реализации основной выплаты.