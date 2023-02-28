Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Более 40 молодых семей смогут улучшить жилищные условия в Белгородской области

28 февраля 2023, 04:48
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Семьям вручили свидетельства на получение социальной выплаты.
Сюжет
Жилье

Как сообщили в областном правительстве, 27 февраля в Белгороде вручили свидетельства на получение социальной выплаты 43 белгородским семьям. Улучшить условия проживания смогут семьи из Белгородского, Прохоровского, Корочанского, Борисовского, Краснояружского, Ивнянского районов, а также из Грайворонского, Яковлевского и Шебекинского городских округов.

Сегодня 43 семьи из девяти муниципалитетов получат свидетельства на получение социальной выплаты. Вы, молодые семьи, — будущее Белгородской области. В прошлом году у нас 587 семей получили такие свидетельства. Хочу пожелать вам в новом жилье уюта, семейного благополучия, тепла и всего самого-самого хорошего.
Иван Будлов, замгубернатора — руководитель администрации губернатора Белгородской области

Напомним, что свидетельства вручают белгородцам по программе «Молодая семья», которая реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». На эти нужды в 2023 году выделено 281,5 млн рублей. За выделенные средства улучшить жилищные условия смогут порядка 150 семей.

Молодые семьи с детьми получают соцвыплаты на улучшение жилищных условий в размере 35%, без детей — 30%. Кроме того, семьям положены дополнительные выплаты в размере 5% при рождении ребёнка в период реализации основной выплаты.

Гладков вручил молодым белгородским семьям свидетельства на получение соцвыплат
Узнать подробнее
Читайте также:
Как молодой семье получить соцвыплату на жильё в Белгородской областиВ Белгородской области соцвыплаты за январь перечислят досрочноРасходы бюджета Белгородской области по соцвыплатам уменьшились на 314 млн рублейУ белгородского почётного донора незаконно забрали соцвыплату
#Молодые семьи#Соцвыплата#Общество#Жилье#Белгородская область#Иван Будлов#Александра Склярова
Подпишитесь
Беспилотник влетел в квартиру в Белгороде
Вчера, 21:52
Белгородские медики проходят стажировку в Донецке и эвакуируют раненых
Вчера, 17:29
Родители просят не выгонять выпускников из детсадов летом в Белгороде
Вчера, 16:27
«Слышал английскую речь». Белгородский агроном рассказал об обстрелах пограничья
Вчера, 12:15
Три беспилотника упали на улицах Белгорода
Вчера, 20:32
Работавшего в Белгороде польского священника задержали при наблюдении за объектами МО
Вчера, 12:53