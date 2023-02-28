Более 40 молодых семей смогут улучшить жилищные условия в Белгородской области

Напомним, что свидетельства вручают белгородцам по программе «Молодая семья», которая реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». На эти нужды в 2023 году выделено 281,5 млн рублей. За выделенные средства улучшить жилищные условия смогут порядка 150 семей.