Беспилотные автомобили Сбера прошли 3,5 млн км в прошлом году

«В прошлом году в беспилотном режиме наши машины прошли 3,5 млн километров. Это важная веха для нас. Годом раньше было меньше миллиона километров. Кроме легковых, мы начали свои пробы пера с грузовыми машинами. И видим в этом большие перспективы. Россия — очень большая и протяжённая страна, и грузоперевозки для нас — важное стратегическое направление», — рассказал Андрей Белевцев.