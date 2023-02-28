Беспилотники вторглись не только в Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ. Об этом 28 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. Обошлось без разрушений.
Ещё одним крупным происшествием за сутки стал пожар в Туапсе. Там загорелась хозяйственная постройка на территории нефтебазы. Площадь пожара составила 200 кв. м. Резервуары с нефтью целы, пишут «Новые известия».
Официальная причина пожара пока неизвестна. В местных Telegram-каналах сообщалось о громких звуках и высказывалось мнение, что нефтебаза могла быть объектом для атаки украинских беспилотников: якобы после их налёта остались две глубокие воронки. Однако официального подтверждения этой версии нет.
Тем временем в Белгороде ночью обнаружили обломки сразу трёх беспилотников. Один из них врезался в окно многоэтажного дома и влетел в квартиру.