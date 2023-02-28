Беспилотники вторглись не только в Белгородскую область

Официальная причина пожара пока неизвестна. В местных Telegram-каналах сообщалось о громких звуках и высказывалось мнение, что нефтебаза могла быть объектом для атаки украинских беспилотников: якобы после их налёта остались две глубокие воронки. Однако официального подтверждения этой версии нет.