Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Беспилотники вторглись не только в Белгородскую область

28 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
В Белгороде ночью один из беспилотников попал в квартиру, разбив окно. Известно также, что БПЛА сбили в Брянской области. Среди крупных происшествий за сутки сообщается и о пожаре на нефтебазе в Туапсе.

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ. Об этом 28 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. Обошлось без разрушений. 

Ещё одним крупным происшествием за сутки стал пожар в Туапсе. Там загорелась хозяйственная постройка на территории нефтебазы. Площадь пожара составила 200 кв. м. Резервуары с нефтью целы, пишут «Новые известия».

Официальная причина пожара пока неизвестна. В местных Telegram-каналах сообщалось о громких звуках и высказывалось мнение, что нефтебаза могла быть объектом для атаки украинских беспилотников: якобы после их налёта остались две глубокие воронки. Однако официального подтверждения этой версии нет.

Тем временем в Белгороде ночью обнаружили обломки сразу трёх беспилотников. Один из них врезался в окно многоэтажного дома и влетел в квартиру.

Падение трёх беспилотников в Белгороде: что известно о происшествии
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник влетел в квартиру в БелгородеТри беспилотника упали на улицах БелгородаВ Белгороде упал объект, похожий на беспилотник
#Ольга Аксёнова#Беспилотники#БПЛА#Нефтебаза#Происшествия#Брянская область#Туапсе#Белгород
Подпишитесь
Поехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программе
Сегодня, 11:11
Три дома пострадали при обстреле ВСУ под Белгородом
Сегодня, 11:32
Белгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
Сегодня, 11:04
Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
Сегодня, 08:44
Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе
Сегодня, 10:00
Падение трёх беспилотников в Белгороде: что известно о происшествии
Сегодня, 07:02