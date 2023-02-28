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Posted Вчера, 21:52

Published Вчера, 21:52

Modified Вчера, 21:57

Updated Вчера, 21:57

Беспилотник влетел в квартиру в Белгороде

27 февраля 2023, 21:52
Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"
Дрон попал внутрь через окно. Жильцов уже перевезли в безопасное место, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

Вечером 27 февраля в Белгороде обнаружили три упавших беспилотных летательных аппарата. Жертв и пострадавших нет, но повреждения в городе зафиксировали. В частности, пострадали окна квартир и автомобили.

Так, один из дронов влетел в одну из квартир в Белгороде через окно. Сейчас территория оцеплена, организован оперштаб. А жильцы находятся в безопасном месте. Всем предложили временно разместиться в гостинице города.

Обломки БПЛА также найдены еще на двух улицах. Незначительно повреждены три машины. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Восстанавливать имущество белгородцев начнут уже завтра.

Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"
Три беспилотника упали на улицах Белгорода
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#Артем Черненко#Происшествия#Новости Белгорода#СВО#Разрушения#Беспилотник#Белгород#Валентин Демидов
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