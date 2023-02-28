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Published Сегодня, 08:44

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Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах

28 февраля 2023, 08:44
Фото: минтранс Белгородской области
Поездки в общественном транспорте для белгородцев станут дешевле при оплате картой «Мир». Пассажиры смогут получить скидку в размере семи рублей, если будут оплачивать проезд с помощью смартфона, сообщили в региональном минтрансе.

В Белгородской области проезд подешевеет на семь рублей при оплате картой «Мир» через смартфон. Скидка в общественном транспорте начнёт действовать 1 марта. Акция продлится до 30 июня текущего года.

Предложение платёжной системы распространяется на весь муниципальный транспорт в регионе при наличии в нём терминалов. Министр автодорог и транспорта области Сергей Евтушенко объяснил, что на валидаторе при списании будет полная сумма, однако по факту спишется на семь рублей меньше. Это связано с настройкой программного обеспечения.

Также уточняется, что при движении в пригороде и стоимости проезда менее 14 рублей скидка не действует. Затраты перевозчикам компенсируют за счёт бюджета платёжной системы «Мир». Для получения скидки белгородцам необходимо загрузить карту в смартфон через Mir Pay или Samsung Pay.

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#Наталья Корявых#Общество#Транспорт#Белгородская область#Сергей евтушенко#Пассажирские автобусы#Скидка#Проезд#Карта мир#Оплата проезда#Минтранс
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