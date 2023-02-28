Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах

Предложение платёжной системы распространяется на весь муниципальный транспорт в регионе при наличии в нём терминалов. Министр автодорог и транспорта области Сергей Евтушенко объяснил, что на валидаторе при списании будет полная сумма, однако по факту спишется на семь рублей меньше. Это связано с настройкой программного обеспечения.