Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Белгородской области проезд подешевеет на семь рублей при оплате картой «Мир» через смартфон. Скидка в общественном транспорте начнёт действовать 1 марта. Акция продлится до 30 июня текущего года.
Предложение платёжной системы распространяется на весь муниципальный транспорт в регионе при наличии в нём терминалов. Министр автодорог и транспорта области Сергей Евтушенко объяснил, что на валидаторе при списании будет полная сумма, однако по факту спишется на семь рублей меньше. Это связано с настройкой программного обеспечения.
Также уточняется, что при движении в пригороде и стоимости проезда менее 14 рублей скидка не действует. Затраты перевозчикам компенсируют за счёт бюджета платёжной системы «Мир». Для получения скидки белгородцам необходимо загрузить карту в смартфон через Mir Pay или Samsung Pay.