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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Белгородцы определили название для строящегося парка аттракционов

28 февраля 2023, 11:04
Фото: 1MI
Парк будет носить название «Калейдоскоп». Первую очередь объекта планируют сдать к 5 августа 2023 года, сообщили в группе ГК «Агро-Белогорье» в соцсети.

Строящийся в Белгороде парк аттракционов будет носить название «Калейдоскоп». За этот вариант в опросе в соцсети проголосовало больше всего жителей региона.

Голосование длилось три недели. За это время белгородцы предложили более 300 названий, однако остановились на «Калейдоскопе». За этот вариант проголосовало более 500 человек.

Парк аттракционов разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». Каждая зона будет иметь свою цветовую гамму — как фрагменты калейдоскопа. Сдать первую очередь объекта планируют к 5 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что владельцы не могут выбрать название парка. Предлагались варианты «Сиргис» (древнее название Северского Донца) и «Клевер». Многие белгородцы, к слову, голосовали за «Сиргис» из-за отсылки к истории региона.

Также в середине февраля жителям региона показали примерный внешний вид будущего места развлечений. В Сети опубликовали отрисованные модели с концепцией строящегося парка.

«Сиргис» или «Клевер»: в Белгороде не могут определиться с названием для нового парка
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Парк аттракционов#Название#Голосование#Калейдоскоп
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