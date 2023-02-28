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Белгородцам предложили сообщать о ямах на дорогах в чат

28 февраля 2023, 10:00
Фото: правительство Белгородской области

Ямочный ремонт в Белгороде собираются провести на трёх улицах

В ближайшее время дороги приведут в порядок на улицах Молодёжной, Сумской и Красноармейской. Ямочный ремонт в областном центре проводят круглосуточно, сообщили в региональном правительстве. Жалобы от горожан принимают в чате Белгорблагоустройства.

В ближайшее время в Белгороде проведут ямочный ремонт на улицах Молодёжной, Сумской и Красноармейской. Рабочие Белгорблагоустройства уже отремонтировали участки на улицах Белгородской Сирени и Котлозаводской.

Как уточнили в правительстве области, работы по ремонту ведутся круглосуточно. Состояние дорожного покрытия находится на контроле Белгорблагоустройства.

Дорожники стараются оперативно реагировать на обращения горожан. О ямах с указанием точного адреса и фото белгородцы могут сообщить непосредственно в чат Белгорблагоустройства.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели 24 км дорог, отметили в правительстве.

Напомним, из-за ямы на дороге между «Водстроем» и ботсадом образовалась очередь из машин с пробитыми колёсами. После случившегося дорожники отремонтировали участок.

Из-за ямы на дороге в Белгороде образовалась очередь из машин с пробитыми колёсами
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