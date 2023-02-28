Белгородцам предложили сообщать о ямах на дорогах в чат

Ямочный ремонт в Белгороде собираются провести на трёх улицах

В ближайшее время дороги приведут в порядок на улицах Молодёжной, Сумской и Красноармейской. Ямочный ремонт в областном центре проводят круглосуточно, сообщили в региональном правительстве. Жалобы от горожан принимают в чате Белгорблагоустройства.