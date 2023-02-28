Белгородцам предложили сообщать о ямах на дорогах в чат

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В ближайшее время в Белгороде проведут ямочный ремонт на улицах Молодёжной, Сумской и Красноармейской. Рабочие Белгорблагоустройства уже отремонтировали участки на улицах Белгородской Сирени и Котлозаводской.
Как уточнили в правительстве области, работы по ремонту ведутся круглосуточно. Состояние дорожного покрытия находится на контроле Белгорблагоустройства.
Дорожники стараются оперативно реагировать на обращения горожан. О ямах с указанием точного адреса и фото белгородцы могут сообщить непосредственно в чат Белгорблагоустройства.
В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели 24 км дорог, отметили в правительстве.
Напомним, из-за ямы на дороге между «Водстроем» и ботсадом образовалась очередь из машин с пробитыми колёсами. После случившегося дорожники отремонтировали участок.