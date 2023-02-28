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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Белгородцам объяснили правила получения нового жилья взамен разрушенного обстрелами

28 февраля 2023, 12:17
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Людям готовы предоставить новое жильё в соответствии с квадратурой старого, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Помимо этого, белгородцы могут рассчитывать на помощь с мебелью. Уцелевшую готовы вывезти, а с покупкой взамен утраченной постараются помочь.
Сюжет
Жилье

Сходы граждан, лишившихся жилья из-за обстрелов ВСУ, прошли в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском и Шебекинском городских округах. Встречи состоялись накануне. Главы муниципалитетов объяснили белгородцам правила предоставления нового жилья.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, недвижимость сразу оформят в собственность. Новое жильё предоставят в соответствии с техническим паспортом разрушенного. Готовые квартиры и дома будут подбирать исходя из квадратуры утраченной недвижимости.

Власти также обещают помочь с мебелью. Если она уцелела, её готовы вывезти. Если же имущество утрачено, то с покупкой основных предметов (шкафы, мягкая мебель, кровати, кухня) могут помочь. Деньги на это возьмут из внебюджетных источников.

В указанных выше муниципалитетах уже начали работать комиссии для индивидуального обсуждения нового жилья с каждым собственником.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Как белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Жилье#Сход#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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