Белгородцам объяснили правила получения нового жилья взамен разрушенного обстрелами

Власти также обещают помочь с мебелью. Если она уцелела, её готовы вывезти. Если же имущество утрачено, то с покупкой основных предметов (шкафы, мягкая мебель, кровати, кухня) могут помочь. Деньги на это возьмут из внебюджетных источников.