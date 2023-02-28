Белгородцам объяснили правила получения нового жилья взамен разрушенного обстрелами

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Сходы граждан, лишившихся жилья из-за обстрелов ВСУ, прошли в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском и Шебекинском городских округах. Встречи состоялись накануне. Главы муниципалитетов объяснили белгородцам правила предоставления нового жилья.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, недвижимость сразу оформят в собственность. Новое жильё предоставят в соответствии с техническим паспортом разрушенного. Готовые квартиры и дома будут подбирать исходя из квадратуры утраченной недвижимости.
Власти также обещают помочь с мебелью. Если она уцелела, её готовы вывезти. Если же имущество утрачено, то с покупкой основных предметов (шкафы, мягкая мебель, кровати, кухня) могут помочь. Деньги на это возьмут из внебюджетных источников.
В указанных выше муниципалитетах уже начали работать комиссии для индивидуального обсуждения нового жилья с каждым собственником.