На конный патруль для белгородской Сосновки готовы потратить 6,8 млн рублей

В обязанности патруля войдут мероприятия по обеспечению пожарной и экологической безопасности, проведение профилактических работ с отдыхающими в Сосновке и рядом, обнаружение и тушение костров, мангалов и жаровен, выявление несанкционированных палов сухой травы и мусора. Также конники обязаны не допускать купание в необорудованных местах и знать, как оказать первую медпомощь.