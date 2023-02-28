На конный патруль для белгородской Сосновки готовы потратить 6,8 млн рублей

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
На патрулирование урочища Сосновка из бюджета готовы выделить 6,8 млн рублей. За эти деньги четыре наездника должны по парам проверять урочище ежедневно с 1 апреля по 30 сентября текущего года.
В обязанности патруля войдут мероприятия по обеспечению пожарной и экологической безопасности, проведение профилактических работ с отдыхающими в Сосновке и рядом, обнаружение и тушение костров, мангалов и жаровен, выявление несанкционированных палов сухой травы и мусора. Также конники обязаны не допускать купание в необорудованных местах и знать, как оказать первую медпомощь.
Режим работы патруля предлагается посменный, общей сложностью 16 часов в день. Наездники должны выезжать на патрулирование каждый день, включая выходные и праздники. Перед началом рабочей смены будут проводить инструктаж. В каждой смене определят старшего.
Сотрудники исполнителя будут напрямую подчиняться старшему смены, а он — своему руководителю и начальнику муниципального казённого учреждения «Управление ГОЧС города Белгорода».
Как следует из описания закупки, исполнитель должен предоставить не только людей, но и огнетушители, хлопушки с деревянным черенком, средства радиосвязи и форму. Отдельные требования в документе о лошадях: животные должны быть здоровыми, привитыми и содержаться в хороших условиях.
К слову, убирать за лошадьми по всему маршруту патрулирования также должен исполнитель. Ранее отсутствие уборки в результате конного патруля в урочище уже вызвало недовольство белгородцев.