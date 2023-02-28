Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Аэропорт Пулково в Ленинградской области закрыли из-за неопознанного летающего объекта. На территории ввели план «Ковёр». Это значит, что все находящиеся поблизости самолёты должны экстренно приземлиться. Исключения — военные и спасательные суда.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что над воздушным пространством региона заметили неопознанный летающий объект. Известно, что воздушное пространство над аэропортом закрыто в радиусе 200 км.
Военные самолёты подняли в воздух, однако объект пока не нашли. Рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются.
Тем временем в Белгороде упали три беспилотника. Никто не пострадал.