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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

28 февраля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Все воздушные суда, находящиеся поблизости, отправили на экстренную посадку. Исключениями стали только военные и спасательные самолёты, пишут «Народные новости».

Аэропорт Пулково в Ленинградской области закрыли из-за неопознанного летающего объекта. На территории ввели план «Ковёр». Это значит, что все находящиеся поблизости самолёты должны экстренно приземлиться. Исключения — военные и спасательные суда.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что над воздушным пространством региона заметили неопознанный летающий объект. Известно, что воздушное пространство над аэропортом закрыто в радиусе 200 км.

Военные самолёты подняли в воздух, однако объект пока не нашли. Рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются.

Тем временем в Белгороде упали три беспилотника. Никто не пострадал.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Санкт-петербург#Аэропорт#Самолёт
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