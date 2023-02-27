Зеленский запретил въезд на Украину белгородскому детскому омбудсмену Пятых

Сама Пятых отреагировала на новость с юмором: «С утра получила радостную новость: детских омбудсменов Украина внесла в санкционный список. Новость повеселила меня и моих коллег: активов ни в Украине, ни в других странах у меня нет, а посещать Украину пока не собираюсь. Санкции на 50 лет! Очень хочется дожить до 102 лет!»