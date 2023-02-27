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Зеленский запретил въезд на Украину белгородскому детскому омбудсмену Пятых

27 февраля 2023, 07:36
Фото: страница Галины Пятых в соцсети
Под санкции соседнего государства попали в том числе уполномоченные по правам детей из разных регионов РФ. В перечне есть имя и белгородского омбудсмена Галины Пятых, сообщает «РИА Новости».
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Санкции

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении говорил о подписании указа, позволяющего ввести санкции в отношении россиян, якобы «причастных к похищению украинских детей».

Хотя в документе не указаны должности лиц, в отношении которых действуют санкции, но персональные данные совпадают с данными уполномоченных по правам детей ряда регионов России, в том числе детского омбудсмена Белгородской области Галины Пятых.

Санкции запрещают уполномоченным въезд на Украину в течение 50 лет, а также блокируют счета и накладывают запрет на вывод средств за пределы страны.

Сама Пятых отреагировала на новость с юмором: «С утра получила радостную новость: детских омбудсменов Украина внесла в санкционный список. Новость повеселила меня и моих коллег: активов ни в Украине, ни в других странах у меня нет, а посещать Украину пока не собираюсь. Санкции на 50 лет! Очень хочется дожить до 102 лет!»

В санкционный список попали также уполномоченные по правам детей Курской области Наталия Листопадова и Воронежской области Сергей Канищев.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении уроженца Белгородской области — известного военкора Евгения Поддубного.

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#Ольга Аксёнова#Санкции#Уполномоченный по правам ребёнка#Детский омбудсмен#Общество#Белгородская область#Галина Пятых#Владимир зеленский
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