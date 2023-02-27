Завершились съемки сериала «Короче, план такой» — он войдёт в линейку Wink Originals

«Короче, план такой» — это авантюрная комедия о команде «русских хакеров», которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты.